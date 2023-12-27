Guten Morgen: немецкие летчики устроили "прогулку слонов" на аэродроме (фото)

"Прогулка слонов" — это демонстрация силы, готовности и обученности летчиков. Люфтваффе вывели на взлетную полосу Eurofighter Typhoon.

Немецкие Воздушные силы вывели десятки истребителей на взлетно-посадочную полосу для "прогулки слонов". Об этом сообщает пресс-служба Люфтваффе в Х (ранее Твиттер).

Эскадрильи истребителей Рихтгофена и Штайнхоффа в Лааге устроили "прогулку слонов".

"Доброе утро. У нас есть еще несколько фотографий с "Прогулки слонов" наших эскадрилий Рихтгофена и Штайнгоффа в Лааге, которые мы не хотим никому скрывать. Желаем вам хорошего завершения года", — говорится в публикации.

Еврофайтер Тайфун Фото: Team Luftwaffe/Twitter

Стоит отметить, что на фотографиях показаны истребители Eurofighter Typhoon. На вооружении Германии находится 181 самолет такого типа.

"Прогулка слонов" — это акт демонстрации силы, который показывает высокий уровень готовности, обученность личного состава и чистую военную мощь. Десятки самолетов выводится на взлетную полосу и они идут друг за другом на небольшом расстоянии. Такой маневр требует высоких навыков летчиков.

Eurofighter Typhoon в Германии Фото: Team Luftwaffe/Twitter

Происхождение термина уходит корнями во времена Второй мировой войны. Тогда огромное количество союзных бомбардировщиков проводили атаки по определенным целям. Свидетели тех событий говорят, что визуально это напоминало слонов, которые идут к следующему водопою.

Напомним, 3 мая в США вывели 49 истребителей и беспилотников для "прогулки слонов".

Также Воздушные силы США провели "прогулку слонов" во время учений в Японии.