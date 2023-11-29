"Прогулка слонов": ВВС США провели впечатляющие учения в Японии (видео)

В маневрах были задействованы 30 самолетов крупнейшего 18-го авиакрыла ВВС США за рубежом. В него входят истребители F-15C/D Eagle, заправщики KC-135R Stratotanker, самолеты управления E-3 Sentry, а также боевые поисково-спасательные вертолеты HH-60 Pave Hawk.

Related video

В рамках очередной демонстрации своих возможностей воздушные силы США, дислоцированные в Японии, провели впечатляющие учения "Прогулка слонов" на авиабазе Кадена. В учениях приняли участие более 30 самолетов всех типов, которые впоследствии были задействованы в рамках выполнения своих задач. Об этом 26 ноября сообщили в Zona Militar.

"Прогулка слонов" — это маневры, направленные на проверку готовности к массовому развертыванию боевой авиации. Этот термин возник во время Второй мировой войны, когда бомбардировочные операции союзников состояли из сотен самолетов, выстроившихся в ряд для взлета, что напоминало наблюдение за слонами, идущими к водопою.

"Сегодня "Прогулка слонов" проводится для испытаний и демонстрации силы, особенно в охваченном напряжением Индо-Тихоокеанском регионе", — отметили обозреватели.

После того как самолеты были выстроены на взлетно-посадочных полосах, они постепенно взлетали для выполнения различных задач. Таким образом проверялась способность авиабазы Кадена быстро разворачивать совместную воздушную мощь, что является жизненно важной функцией, поддерживающей оборону Японии, а также стабильность и безопасность Индо-Тихоокеанского региона.

Обозреватели также отметили, что авиабаза Кадена является местом дислокации 18-го авиакрыла, крупнейшего истребительного авиакрыла ВВС США, развернутого за рубежом.

Важно

Истребители NGAD нового поколения: министр ВВС США раскрыл детали секретной программы X-Plane

Воздушный флот включает в себя широкий спектр боевых возможностей: истребители F-15C/D Eagle, самолеты-заправщики KC-135R Stratotanker, самолеты управления и раннего предупреждения E-3 Sentry, а также боевые поисково-спасательные вертолеты HH-60 Pave Hawk. При этом количество личного состава эскадрилий крыла насчитывает 800 человек.

На базе также располагаются группы технического обслуживания, поддержки миссии, здравоохранения и гражданского строительства 18-го крыла, общей численностью около 9000 человек. К этим ресурсам необходимо добавить ресурсы других сил.

Последняя "Прогулка слонов"дала представление о спектре средств, присутствующих на Кадене: это истребители 5-го поколения F-35A Lightning II до F-15 Eagle, самолеты радиоэлектронной борьбы EA-18G Growler и P-8A Poseidon, а также беспилотники MQ-9 Reaper.

Напомним, японские войска провели учения, в котором был имитирован сценарий военного противостояния с Китаем. Обозреватели агентства Reuters сообщили, что так как напряженность в отношениях с соседями — Китаем, Россией и Северной Кореей — нарастает, на юго-западном острове Токуносима завершили 11-дневную серию общенациональных учений.