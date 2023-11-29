"Прогулянка слонів": ВПС США провели вражаючі навчання в Японії (відео)

У маневрах були залучені 30 літаків найбільшого 18-го авіакрила ВПС США за кордоном. До нього входять винищувачі F-15C/D Eagle, заправники KC-135R Stratotanker, літаки управління E-3 Sentry, а також бойові пошуково-рятувальні вертольоти HH-60 Pave Hawk.

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У рамках чергової демонстрації своїх можливостей повітряні сили США, дислоковані в Японії, провели вражаючі навчання "Прогулянка слонів" на авіабазі Кадена. У навчаннях взяли участь понад 30 літаків усіх типів, які згодом були залучені в рамках виконання своїх завдань. Про це 26 листопада повідомили в Zona Militar.

"Прогулянка слонів" — це маневри, спрямовані на перевірку готовності до масового розгортання бойової авіації. Цей термін виник під час Другої світової війни, коли бомбардувальні операції союзників складалися із сотень літаків, що вишикувалися в ряд для зльоту, що нагадувало спостереження за слонами, які йдуть до водопою.

"Сьогодні "Прогулянка слонів" проводиться для випробувань і демонстрації сили, особливо в охопленому напругою Індо-Тихоокеанському регіоні", — зазначили оглядачі.

Після того як літаки були вишикувані на злітно-посадкових смугах, вони поступово злітали для виконання різних завдань. Таким чином перевірялася здатність авіабази Кадена швидко розгортати спільну повітряну міць, що є життєво важливою функцією, яка підтримує оборону Японії, а також стабільність і безпеку Індо-Тихоокеанського регіону.

Оглядачі також зазначили, що авіабаза Кадена є місцем дислокації 18-го авіакрила, найбільшого винищувального авіакрила ВПС США, розгорнутого за кордоном.

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Повітряний флот охоплює широкий спектр бойових можливостей: винищувачі F-15C/D Eagle, літаки-заправники KC-135R Stratotanker, літаки управління і раннього попередження E-3 Sentry, а також бойові пошуково-рятувальні вертольоти HH-60 Pave Hawk. При цьому кількість особового складу ескадрилій крила налічує 800 осіб.

На базі також розташовуються групи технічного обслуговування, підтримки місії, охорони здоров'я та цивільного будівництва 18-го крила, загальною чисельністю близько 9000 осіб. До цих ресурсів необхідно додати ресурси інших сил.

Остання "Прогулянка слонів" дала уявлення про спектр засобів, присутніх на Кадені: це винищувачі 5-го покоління F-35A Lightning II до F-15 Eagle, літаки радіоелектронної боротьби EA-18G Growler і P-8A Poseidon, а також безпілотники MQ-9 Reaper.

Нагадаємо, японські війська провели навчання, в якому було імітовано сценарій військового протистояння з Китаєм. Оглядачі агентства Reuters повідомили, що через те, що напруженість у відносинах із сусідами — Китаєм, Росією і Північною Кореєю — наростає, на південно-західному острові Токуносіма завершили 11-денну серію загальнонаціональних навчань.