Япония провела учения, имитирующие столкновение с Китаем, - Reuters (видео)

По словам премьер-министра Японии Фумио Кисиды, Восточная Азия может стать следующей Украиной, если Китай, воодушевленный российской агрессией, нападет на Тайвань.

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Японские морские пехотинцы на десантных машинах в воскресенье штурмовали островной пляж на берегу Восточно-Китайского моря. Учения имитировали сценарий вытеснения захватчиков с территории, которая, по мнению Токио, уязвима для атак со стороны Китая. Об этом сообщает агентство Reuters.

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Большая редкость: Китай и Япония подтвердили необходимость стратегических отношений

Поскольку напряженность в отношениях с соседями Китаем, Россией и Северной Кореей нарастает, учения на юго-западном острове Токуносима завершили 11-дневную серию общенациональных учений, получивших название 05JX, призванных продемонстрировать готовность сухопутных, морских и воздушных сил защищать территорию Японии и ее инфраструктуру, включая атомные электростанции.

"Цель JX — показать, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации в результате нападения мы можем отреагировать совместными усилиями", — заявил после этого начальник штаба Объединенного штаба Сил самообороны генерал Есихидэ Есида.

Десантные машины-амфибии Сухопутных сил самообороны были доставлены к побережью острова двумя десантными кораблями ВМФ Японии. Остальные войска прибыли на резиновых лодках, а тяжелую технику доставили на берег на военных судах на воздушной подушке.

В отличие от многих пляжей вдоль цепи юго-западных островов Японии, простирающейся в сторону Тайваня, на Токуносиме нет кораллового рифа, который затруднил бы военные операции.

Масштабы и темпы военных учений в Японии, вероятно, увеличатся в течение следующих нескольких лет, в том числе с участием сил США, после того, как премьер-министр Фумио Кисида в декабре объявил о крупнейшем в стране военном наращивании со времен Второй мировой войны, пообещав удвоить расходы на оборону в течение следующих пяти лет.

Кисида предупредил, что Восточная Азия может стать следующей Украиной, если Китай, воодушевленный российской агрессией, нападет на Тайвань.

Запланированные расходы в размере 290 миллиардов долларов пойдут на новое оружие, такое как ракеты большей дальности, а также на увеличение боеприпасов и другого снабжения на случай затяжного конфликта.

Япония провела учения, имитирующие столкновение с Китаем

Напомним, США построили базу морской пехоты на японском острове Окинава для защиты от Китая. Американский прибрежный полк имеет около 2000 бойцов, которые готовы мгновенно реагировать на угрозы.

Ранее Фокус писал, что Япония провела учения по эвакуации с острова вблизи Тайваня на случай нападения Китая. Тренировки были предназначены для того, чтобы научить население реагировать на чрезвычайные ситуации, возникающие вследствие любых попыток со стороны Китая захватить соседний Тайвань.