Большая редкость: Китай и Япония подтвердили необходимость стратегических отношений

По мнению экспертов, Китай стремится укрепить отношения с Японией, желая вбить клин между Токио и Вашингтоном на фоне американо-китайской конфронтации.

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Председатель Китая Си Цзиньпин и премьер-министр Японии Фумио Кисида заявили 16 ноября во время первых личных переговоров за год, что будут стремиться к взаимовыгодным отношениям и сделают акцент на общих экономических интересах. Об этом пишет Reuters.

Лидеры двух крупнейших экономик Азии обсудили острые вопросы в рамках саммита стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), прошедшего в Сан-Франциско, США.

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Как отмечает агентство, среди давних дипломатических вопросов, требующих решения, — запрет Китая на японские морепродукты и громкое дело японского бизнесмена, задержанного в КНР.

Что касается запрета, то оно было введено после решения Токио начать сбрасывать в море очищенную воду с поврежденной атомной электростанции "Фукусима" в начале 2023 года. В комментариях СМИ, предоставленных Кисида после переговоров, премьер заявил, что он настоятельно призывал Си отменить запрет. В свою очередь, Си Цзиньпин заявил, что Япония должна серьезнее отнестись к сбросу воды на "Фукусиме". Обе стороны согласились попытаться решить этот вопрос путем консультаций согласно протоколам переговоров.

Кроме того, Япония добивалась скорейшего освобождения бизнесмена, официально арестованного КНР в октябре по подозрению в шпионаже. Информационное агентство Kyodo идентифицировало задержанного как сотрудника фармацевтической компании Astellas Pharma, хотя Министерство иностранных дел не подтвердило это, а представитель Astellas заявил, что компания все еще собирает информацию через министерство. Вместе с тем, японские СМИ сообщили, что задержанный работал в Китае в течение 20 лет, ранее занимал должность старшего должностного лица Японской торгово-промышленной палаты в Китае.

Руководители Пекина и Токио также пообещали провести диалог на высоком уровне по экономическим вопросам и приветствовали запуск новой структуры для обсуждения экспортного контроля во время встречи на полях регионального саммита АТЭС.

"Странам следует сосредоточиться на общих интересах и подтвердить свои стратегические отношения взаимной выгоды, придав им новый смысл", — подчеркнул Си во время личных переговоров.

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По мнению эксперта по японо-китайским отношениям, директора Института современных китайских исследований Васэда Руми Аояма, пишет Reuters, стремление Китая к укреплению отношений с Японией может быть частично обусловлено тесными связями Токио с главным соперником КНР — Вашингтоном.

"Я думаю, что существует желание вбить клин между Японией и Соединенными Штатами, установив так называемые стратегические отношения с Японией на фоне американо-китайской конфронтации", — сказал Аояма.

КНР и Япония — развитие отношений

В совместном заявлении, сделанном еще в 2008 году, Япония и Китай согласились развивать "взаимовыгодные отношения, основанные на общих стратегических интересах" и призванные обеспечить частый обмен лидерами по таким вопросам, как безопасность и экономическое сотрудничество.

Однако, по мнению агентства, в последние годы эта формулировка стала использоваться достаточно редко, поскольку исторические соперники не могла найти компромиссы по ряду вопросов, таких как территориальные претензии, торговая напряженность и Тайвань — демократический остров, который Пекин называет своим.

В 2012 году китайско-японские отношения обострились из-за спора об островах Сенкаку (китайское название Дяоюйдао).

В сентябре 2023 года власти КНР после протеста Японии отказались от планов проводить разведку залежей природного газа вблизи этих спорных островов в Восточно-Китайском море.

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Саммит АТЭС в Сан-Франциско — что известно

Последний, 30-й, саммит АТЭС проходил в Калифорнии (США) 11-17 ноября 2023 года.

В рамках саммита состоялась встреча между президентом США Джо Байденом и лидером КНР Си Цзиньпином, на котором две сверхдержавы договорились, среди прочего, открыть президентскую горячую линию и возобновить межвоенные связи.

Кроме того, с президентом США встретился японский премьер Кисида, и они обсудили вопросы, включая "общие проблемы", которые они разделяют с Китаем.

В кулуарах саммита АТЭС Кисида также встретился с президентом Южной Кореи Юн Сок Елем. Лидеры обсудили более глубокое сотрудничество, особенно в части такого вопроса, как ракетные испытания Северной Кореи.

Юн, Кисида и Байден также провели 16 ноября короткую трехстороннюю встречу.

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Напомним, ранее стало известно, что в 2025 финансовом году, на год раньше, чем планировалось изначально, Япония начнет закупать у США крылатые ракеты Tomahawk. В связи с этим китайская сторона заявила, что такая военная политика Токио может "привести к негативным последствиям".

Кроме того, США открыли прибрежный полк на японском острове Окинава, чтобы укрепить оборону Японии на фоне усиления Китая, а также 12 ноября Япония провела учения по эвакуации острова вблизи Тайваня на случай вторжения Китая.