ВС РФ достали из закромов Бе-12 и провели учения: зачем оккупантам древний самолет

Таким нетрадиционным способом, отметили эксперты, россияне пытаются противодействовать угрозам в Черном море, исходящим от украинских беспилотных катеров.

Российские вооруженные силы прибегли к нетрадиционному решению, задействовав летающую лодку-амфибию Бе-12 "Чайка" времен Холодной войны для патрулирования и мониторинга вод, окружающих оккупированный Крымский полуостров. В Минобороны РФ 25 декабря отчитались, что противолодочный самолет ВМФ России провел учебное бомбометание по целям в Черном море, передает агентство ТАСС.

Сообщается, что в маневрах также принял участие вертолет Ка-29 Черноморского флота РФ. При этом летчики Бе-12 провели бомбометание по мишени, а экипаж Ка-29 вел стрельбу из пулемета по движущейся цели в рамках "совершенствования практических навыков по уничтожению морских быстроходных и малоразмерных целей.".

В ходе отработки боевой задачи морские летчики на сверхмалых и стандартных полетных высотах осуществили поиск безэкипажных катеров и быстроходных лодок ВСУ, а также плавающих мин, несущих опасность гражданскому судоходству", — заявили в российском Минобороны.

Военные эксперты пишут, что развернутый в качестве средства охраны Черноморского флота, этот ветеранский самолет-амфибия стал для России новым средством противодействия предполагаемой морской угрозе, исходящей от украинских беспилотных катеров.

"Эти недорогие, но потенциально взрывоопасные морские беспилотники представляют собой серьезную проблему для России, что заставляет применять вертолеты и истребители для их обнаружения и нейтрализации", — отметили аналитики.

Между тем умеренная скорость полета, длительное нахождение в воздухе и специализированный бомбоотсек Бе-12 оказались более подходящими для выполнения этих задач, что потенциально позволяет ему наносить удары по идентифицированным беспилотникам.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты впервые применили самолеты Бе-12 против Украины еще в августе 2022 года. Они искали диверсантов у вод Крыма и мониторили украинские порты. По мнению экспертов из Defence Express, у россиян остались лишь самолеты в поисково-спасательном варианте, но не в противолодочном.