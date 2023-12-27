Повестки на временных блокпостах Киева: в КМВА прокомментировали ситуацию (видео)

По словам спикера ведомства Михаила Шаманова, администрации неизвестно о выдаче повесток на временных блокпостах в столице, ведь работники ТЦК не выполняют функций безопасности.

В связи с появлением временных блокпостов в Киеве представитель Киевской городской военной администрации Михаил Шаманов прокомментил ситуацию. По его словам, информации о выдаче повесток на них нет. Об этом он заявил в эфире "Радио свобода".

"Нам неизвестно о выдаче повесток на временных блокпостах. Работники ТЦК, согласно своим функциональным полномочиям — не выполняют функций безопасности", — заявил спикер.

Он сообщил, что за детальной информацией о количестве, вероятно, врученных повесток, стоит обращаться в районные ТЦК.

"Согласно законодательству и правовому режиму военного времени, сотрудники ТЦК имеют право осуществлять выдачу повесток на территории города Киев разрешенным законодательством образом", — объяснил Шаманов.

Несколькими днями ранее топ-офицер ВСУ заявил, что в городах якобы появятся блокпосты для выдачи повесток. Назарий Кишак пообещал, что военные сами "возьмутся за мобилизацию", и постараются, чтобы повестки получили "мажоры, дети пафосных деятелей, блогеры и все, кто попадутся".