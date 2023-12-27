Мобилизация в Украине: будут ли изменения в призыве лиц с III группой инвалидности и какие

По словам главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, военное командование не хочет вмешиваться в вопрос, кто может иметь отсрочку от мобилизации.

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о совершенствовании отдельных вопросов мобилизации, который предусматривает изменения в порядок воинского учета, вручения повесток, военной службы и увольнения военнослужащих. Об этом говорится в карточке законопроекта №10378 от 25 декабря 2023 года, опубликованной на официальном веб-портале парламента.

Среди нововведений законопроекта — отмена отсрочки для определенных категорий мужчин, в том числе для лиц с инвалидностью III группы.

В целом пригодность к военной службе определяет Положение о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины, в котором содержится Расписание болезней, состояний и физических недостатков и комментарии к нему, по которому врачи определяют уровень пригодности мужчин к военной службе. Последние изменения в Положение были внесены 25 августа 2023 года, которые существенно уменьшили основания для признания непригодными к службе за счет расширения перечня болезней,ограничивающих такую пригодность.

Мобилизация с инвалидностью

Новым законопроектом хотят отменить статус ограниченно годных и заставить всех мужчин еще раз пройти ВВК. Соответственно после вступления в силу законопроекта мужчины будут разделены на годных и непригодных к службе.

Лица с инвалидностью III группы также должны пройти ВВК повторно, однако согласно нормам Положения о ВВК в каждом конкретном случае вопрос пригодности мужчины к службе будет решаться индивидуально. Окончательное решение станут принимать врачи комиссии, рассматривающей дело.

Что касается взгляда военных на мобилизацию людей с инвалидностью, то, по словам главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, пригодность к военной службе должна определять исключительно ВВК, а не статус человека.

"Мы с абсолютным уважением относимся к тем людям, которые находятся в гражданской среде и хотим, чтобы войско пополняли люди, которые могут по своим физическим показателям воевать. Но опять же это будет решать ВВК", — подчеркнул Залужный.

Кроме того, главнокомандующий отметил, что военное командование не хочет вмешиваться в вопрос, кто может иметь отсрочку от мобилизации.

Что означает ІІІ группа инвалидности

В Украине согласно действующему законодательству инвалидность может быть вызвана как отдельным заболеванием, так и комплексом из нескольких болезней. В целом при предоставлении инвалидности ІІІ группы учитывается наличие следующих ограничений:

возможность обслуживать себя с применением вспомогательных средств;

наличие трудностей при передвижении без помощи;

наличие трудностей при получении профессии;

возможность получения образования только в домашних условиях или с тьютором на инклюзии;

способность ориентироваться в пространстве только с применением дополнительных средств;

потеря возможности работать на 25%;

неспособность контролировать свое поведение без посторонней помощи;

проблемы в общении, заключающиеся в сниженной интенсивности и скорости обмена информацией.

Перечень заболеваний, которые дают основания присвоить III группу инвалидности.

Главнокомандующий ВСУ подчеркнул, что ему необходимы люди. По его словам, оперирование статусом инвалидности II-III групп потеряло свою актуальность.