США сбили 12 дронов и пять ракет, запущенных хуситами в Красном море, — Минобороны

Эсминец с управляемыми ракетами USS Laboon и неопределенное количество истребителей F-18 провели успешную операцию по уничтожению оружия и техники.

Американские войска сбили 12 ударных беспилотников, три противокорабельные баллистические ракеты и две крылатые ракеты, запущенные хуситами. В сервисе микроблогов Х Центральное командование Вооруженных сил США сообщило подробности.

Для ликвидации вражеской техники были применены эсминец с управляемыми ракетами USS Laboon и неопределенное количество истребителей F-18. Армейские подразделения применены в составе ударной группы Эйзенхауэр в южной части Красного моря.

Ни одно судно не получило поражений, сообщений о пострадавших нет. Всего ликвидировано 12 дронов и 5 ракет в Красном море.

Хуситы, как говорится в сообщении, вели обстрел в течение 10 часов. Он начался примерно в 6:30 утра (по времени Саны) 26 декабря.

Операции Prosperity Guardian против хуситов

Ллойд Остин, министр обороны США, 19 декабря объявил о начале операции Prosperity Guardian против хуситов. Многонациональная инициатива по безопасности под эгидой Объединенных морских сил имеет целью обеспечить соответствующий уровень свободы судоходства в Красном море.

Пентагон объявил Красное море критически важным водным путем. Благодаря этому транспортному коридору осуществляется соблюдение принципов свободы судоходства. Это главный коммерческий путь, который способствует международной торговле. Государства, которые стремятся поддерживать основополагающий принцип свободы судоходства, должны объединиться, чтобы справиться с проблемой. Его представители запускают баллистические ракеты и дронов на торговые суда многих государств, которые законно пересекают международные воды.

Хуситы ранее заявили о солидарности с террористической организацией ХАМАС. Они назвали военный конфликт на Ближнем Востоке "неоправданной агрессивной войной против Палестины".

Напомним, 19 декабря хуситы, захватившие власть в Йемене, заявили, что "не впечатлены" многонациональным альянсом, который создают США для обеспечения безопасности в Красном море. Они считают, что коалиция "принципиально не нужна", потому что прибрежные воды Йемена безопасны для всех кораблей, кроме тех, что направляются в Израиль.