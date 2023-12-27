"Просто невозможно": Данилов отверг вероятность вступления в НАТО без оккупированных территорий (видео)

Секретарь СНБО добавил, что в Конституции Украины четко записано членство в ЕС и НАТО, а территориальная целостность нашего государства признана всеми цивилизованными странами мира.

Украина не может вступить в НАТО без оккупированных территорий. Такое мнение высказал Алексей Данилов, секретарь СНБО, в интервью "Голосу Америки".

Он назвал такие предложения "абсолютно нерабочей конструкцией". По его словам, наше государство не будет никуда вступать частями.

"Я не знаю, у кого в голове такие не совсем корректные мысли появляются. Потому что это просто невозможно", — пояснил Данилов.

Секретарь СНБО добавил, что в Конституции Украины четко записано членство в ЕС и НАТО, а территориальная целостность нашего государства признана всеми цивилизованными странами мира. По его словам, говорить о том, что одна часть пойдет в одну сторону, а другая часть будет чего-то ждать, некорректно.

Данилов отметил, что у россиян только один план — уничтожение Украины, поэтому борьба против оккупантов будет продолжаться. По его словам, России придется менять свою Конституцию.

"И победа будет обязательно за нами", — сообщил он.

Заявления чиновников о вступлении Украины в НАТО

Руководитель МИД Украины Дмитрий Кулеба на примере стульев объяснил, ждут ли Украину в НАТО. Во время встречи в Брюсселе генсек альянса Йенс Столтенберг указал украинскому министру на его место. Это произошло у всех на глазах и подтвердило новый статус Украины на таких встречах.

Экс-посол США Уильям Тейлор назвал главное условие, выполнив которое, Украина сможет вступить в НАТО. По его словам, соответствующие переговоры могут начаться уже в июле.

Президент Владимир Зеленский 22 декабря поручил МИД найти решение, чтобы Украина смогла стать полноценным членом НАТО.

Напомним, 21 декабря политолог Антон Кучухидзе рассказал, что Россия стремится к переговорам, потому что не достиг ни одной цели в отношении Украины. РФ завязла в Украине и, не имея возможностей достичь своих глобальных целей, не может идти дальше, атакуя Польшу и государства Балтии.