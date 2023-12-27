Украинец проигнорировал повестку, потому что не имел денег, чтобы доехать до ТЦК: как его наказали

Мужчина получил под подпись повестку, но в пункт сбора не приехал. Как позже выяснилось, ему не хватало денег на проезд.

В Украине осудили мужчину, который не смог доехать до ТЦК из-за нехватки денег. Об этом известно из приговора Киверцовского районного суда Волынской области от 22 декабря.

Украинец, имя и возраст которого неизвестны, состоял на учете как военнообязанный. 4 сентября военно-врачебная комиссия (ВВК) признала его годным к службе, и 25 сентября он получил под подпись "боевую повестку".

Уже через два дня, 27 сентября, мужчина должен был явиться в пункт сбора, но его там так и не дождались. Это квалифицировали как уклонение от призыва. В суде отметили, что уважительных причин украинец не имел.

Уклонист полностью признал свою вину. Он подтвердил, что успешно прошел медосмотр и получил повестку. Однако, по его словам, не приехал в назначенное ТЦК место, потому что "не имел средств на проезд".

"В содеянном искренне раскаялся, просил строго не наказывать", — добавили в приговоре.

Суд признал мужчину виновным и назначил наказание — заключение на три года. Однако уклониста освободили от отбывания с испытательным сроком на один год.

Напомним, в соцсетях разгорелся скандал из-за кадров, на которых военные пытаются насильно усадить мужчину в "скорую". Выяснилось, что этот "розыгрыш" организовала его жена.

В Минобороны Украины анонсировали аналог реестра военнослужащих "Оберег". Работа над реестром военнообязанных уже завершена.