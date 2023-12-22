Эффектный подарок к разводу: ТЦК не причастны к мобилизации на "скорой", — ОК "Юг"

Жители Одессы стали свидетелями, как военные заталкивали в карету "скорой" мужчину. Как выяснилось, этот "сюрприз" украинка организовала для своего бывшего.

Related video

21 декабря в Одессе заметили, как люди в военной форме увозили гражданского мужчину на карете "скорой". В соцсетях предполагали, что на видео — работа ТЦК. 22 декабря пресс-служба оперативного командования "Юг" Вооруженных Сил Украины дала ответ, что на самом деле происходило.

Проверка показала, что работники ТЦК на самом деле не имеют отношения к событиям, снятым жителями Одессы.

"На распространенном видео была зафиксирована попытка военных насильно усадить мужчину в медицинскую машину с военными номерами", — подтвердили в командовании.

Однако, как выяснилось, это был неудачный розыгрыш. Женщина попросила своего знакомого из ВСУ "напугать мобилизацией" своего мужа, с которым разводится. Супруги не могут найти компромисс относительно раздела имущества.

Военный согласился. Когда воин сопровождал раненых и больных сослуживцев в больницу, он уговорил товарищей по службе помочь ему с розыгрышем. Для этого бойцы использовали служебный транспорт — "скорую", которая и попала на видео.

В ОК "Юг" отметили, что проводят служебное расследование и устанавливают степень вины всех причастных. Из-за инцидента возбудили уголовное дело.

"Специальный автомобиль вернулся в бригаду, где применяется по назначению", — добавила пресс-служба.

Публикация пресс-службы ОК "Юг" от 22 декабря Фото: Скриншот

Напомним, 21 декабря в соцсетях появились видео, на котором мужчины в военной форме заталкивают в "скорую" мужчину. Женщина на кадрах вцепилась в машину и висела на дверях.

На Кировоградщине мужчина решился обмануть работников ТЦК. Он попытался действовать на опережение и сам пошел в военкомат, задумав уклониться от мобилизации.