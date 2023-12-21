Украинец сам пришел в ТЦК, чтобы избежать мобилизации: что он придумал

Мужчина прошел медосмотр и получил повестку, но не захотел служить. Тогда он подготовился и сам отправился в военкомат — с "документом".

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В Украине осудили мужчину, который попытался обмануть ТЦК. Об этом известно из приговора Маловисковского районного суда Кировоградской области от 18 декабря.

Уроженец села Новоалександровка — женат и воспитывает 12-летнего ребенка, работает водителем. Его имя и возраст неизвестны.

В январе этого года мужчина пришел в ТЦК и предоставил там справку о своей непригодности к службе. Однако впоследствии выяснилось, что документ — поддельный.

Украинец неизвестно где и когда получил "справку от ВВК" от 27 декабря 2022 года, по которой он якобы не может служить по состоянию здоровья. Однако, по данным суда, 13 октября 2022 года он на самом деле наоборот был признан настоящей ВВК годным.

Более того, тогда же мужчина был уведомлен о призыве, то есть, вероятно, получил "боевую повестку". Однако он решил схитрить и уклониться от мобилизации с помощью фейковой справки.

Замысел действовать на опережение и наврать ТЦК не сработал. Позже на суде уклонист "беспрекословно" признал свою вину. В сентябре он заключил сделку с прокуратурой.

В конце концов его осудили по двум статьям: за использование поддельного документа — до двух лет заключения, за уклонение от мобилизации — еще до четырех лет. Однако в качестве наказания мужчине назначили вместо шести лет только четыре, и те заменив на испытательный срок на три года.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что руководство войска просит мобилизовать еще 450-500 тысяч украинцев.

Представитель командования Сухопутных войск Владимир Фитьо ответил, мобилизуют ли в Украине 18-летних.