По информации в соцсетях, на задней двери автомобиля ТЦК значилась наклейка UUF — организации, которая закупает реанимобили для военных госпиталей за пожертвования граждан.

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Возле жилого комплекса "Радужный", который находится в Киевском районе Одессы, люди в военной форме вновь сопроводили граждан в фургон "скорой помощи" и увезли, предположительно, в местный ТЦК. Об этом сообщает Telegram-канал "Одесса Инфо".

За бус вцепилась женщина и весела на боковой двери.

Сообщается, что на задней двери автомобиля военкомата значилась наклейка UUF. Эта организация закупает реанимобили за пожертвования людей для госпиталей на передовой.

Напомним, что Одессе подобные случаи, когда военкомы на машинах "скорой помощи" раздают повестки, наблюдаются с начала года. Представители военкомата, в свою очередь, объясняют это тем, закон подобная практика законом якобы не ограничивается.

Также сообщалось, что, по данным ГПСУ, в течение суток из Украины выезжает порядка 6 тысяч мужчин призывного возраста.

Напомним, что секретарь СНБО Алексей Данилов высказался об идее мобилизовать еще полмиллиона граждан Украины. Министерство обороны и Генеральный штаб ВСУ предлагают свои решения, впрочем последнее слово относительно призыва еще 500 тысяч граждан примет парламент.