"Цифра нужная": Данилов отреагировал на информацию о мобилизации 500 тыс. человек

По словам секретаря СНБО, Министерство обороны и Генеральный штаб ВСУ предлагают свое видение, впрочем, окончательное решение по призыву еще 500 тысяч граждан должен принять парламент.

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Вопрос о мобилизации обсуждался на четырех последних заседаниях высшего командования. Решение по данному вопросу ожидается в ближайшее время. Об этом сообщает секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире телемарафона.

Данилов отметил, что на каждом этапе совещания президент Владимир Зеленский поднимал вопрос о справедливости.

"Чтобы у нас не было явлений, когда одни сейчас защищают страну, а другие находятся в других точках планеты, отдыхают на курортах, включая представителей власти. В данном случае 100% на том, на чем настаивает президент, — это, прежде всего, справедливость", — добавил секретарь СНБО.

Согласно его высказыванию, Министерство обороны и Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины представили свое видение, однако окончательное решение о мобилизации 500 тысяч граждан должно быть принято парламентом. Он подчеркнул, что обсуждение не является легким процессом, но представленные числа действительно необходимы.

"Но речь идет не о ситуации сегодня на сегодня, а о том, что за определенный период времени, вероятно, можем ожидать, что нам нужно будет привлекать определенное количество граждан для защиты нашей страны", — отметил Данилов.

Дополнительно отмечается необходимость обучения мобилизованных, чтобы они четко осознавали сроки службы, а также знали, когда ожидать отпусков и смены.

"Именно об этом есть дискуссии на Ставке. Думаю, что в ближайшее время мы с вами найдем ответ на этот вопрос", — отметил секретарь СНБО.

Напоминаем, президент РФ Владимир Путин в очередной раз подтвердил, что Россия будет воевать до тех пор, пока не достигнет поставленных целей по уничтожению Украины. Между тем в США заявили, что отложили голосование по военной помощи Украине на 2024 год.

Президент Украины Владимир Зеленский во время итоговой пресс-конференции 19 декабря 2023 года прокомментировал возможность призыва женщин. Глава страны заверил, что такого законопроекта подписывать не будет. При этом сообщил, что ВСУ нуждаются в мобилизации 500 тысяч украинских граждан.