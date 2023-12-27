Миллиардов на ВСУ нет: в Минфине не знают, где брать деньги на усиление мобилизации (видео)

Министр Сергей Марченко заявил, что внутренний потенциал финансирования уже исчерпан. Искусственно увеличить расходы тоже не получится, потому что средств просто нет.

У Министерства финансов есть много вопросов по мобилизации, в частности по объемам и срокам. На сегодня внутренний потенциал финансирования этих потребностей уже исчерпан. Об этом 27 декабря в эфире проекта "Business Breakfast с Владимиром Федориным" заявил министр Сергей Марченко.

По его словам, решение по оптимизации расходов должны предложить Генштаб ВСУ и Минобороны. Сейчас Украина не имеет внутреннего потенциала, чтобы финансировать потребности армии. Искусственно увеличить расходы на миллиарды гривен также невозможно, потому что таких денег просто нет.

"Если нам нужно будет их найти, нам нужно понимать во времени — эти средства нужно найти уже сегодня или это март-апрель-май, возможно, второе полугодие. То есть мне нужна картина, как министру финансов. Тогда можно будет говорить об обеспечении этих потребностей", — отметил Марченко.

Он не исключает, что придется искать дополнительные доходы и внутренние источники финансирования.

"Но пока рано говорить о цифрах, потому что несформировано понимание потребностей со стороны ответственных структур", — подчеркнул министр.

По его словам, сейчас Минфин не имеет данных о том, какую потребность нужно будет обеспечить. Это должны посчитать в Минобороны, определив возможные источники оптимизации расходов. Затем министерства найдут совместное решение.

"Пока что мы к этому упражнению еще не подошли. Хотя я понимаю, что в ближайшее время мы подойдем", — добавил Марченко.

Интервью с Сергеем Марченко (об усилении мобилизации — с 11:55)

Напомним, в Верховной раде зарегистрировали новый законопроект, который предусматривает более строгие требования к учету и мобилизации в Украине. Его должны рассмотреть 10 января.

25 декабря секретарь оборонного комитета ВР Роман Костенко заявил, что 2024 год будет в Украине годом "мобилизации и подготовки".