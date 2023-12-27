15 лет и конфискация имущества: глава "ДНР" Пушилин приговорен к лишению свободы, — ОГП

По информации представителей генпрокурора, суд лишил главу оккупационной администрации права занимать должности в органах госвласти и местного самоуправления.

Главарь так называемой "ДНР" Денис Пушилин приговорен к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Пушилину назначено максимальное наказание за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также коллаборационную деятельность (ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 УК Украины).

"Прокуроры в суде доказали, что в сентябре 2022 года глава псевдореспублики созвал и провел внеочередное заседание фейкового совета "ДНР". На собрании нелегитимный депутатский корпус принял так называемый закон "О референдуме ДНР по вопросу вхождения в состав РФ", — говорится в сообщении.

После этого преступник неоднократно подчеркивал необходимость "присоединения" временно оккупированной территории Донецкой области к России и призывал к дальнейшим захватам территории Украины.

Кроме того, в ноябре 2023 года к 15 годам лишения свободы приговорен оккупационный "губернатор" Херсонщины. Он признан виновным в госизмене, коллаборационизме и отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины (ч. 2 ст. 111, ч. 5 ст. 111-1, ч. 1 ст. 436-2 УК Украины).

Псевдореферендум на оккупированных территориях

В период с 23 по 27 сентября 2022 года на территории так называемых "ЛДНР" и оккупированных частей Запорожской и Херсонской областей прошли "референдумы" о вхождении в состав РФ.

"В конце концов, на основании подписанного "главой" ничтожного акта на временно оккупированных территориях под контролем вооруженных военных России проведено незаконное "народное волеизъявление", — добавляет пресс-служба Офиса генпрокурора.

30 сентября 2022 года Пушилин подписал с российским диктатором "договор" о вхождении квазиреспублики и новых оккупированных территорий Донецкой области в состав России.

Как сообщает Донецкая областная прокуратура, за посягательство на территориальную целостность Украины и коллаборационизм суд назначил ему 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества и лишением права занимать должности в органах госвласти, местного самоуправления, связанных с предоставлением публичных услуг и выполнением организационно-распорядительных функций.

В то же время цивилизованные страны мира, со своей стороны, не признали попытки России провести псевдовыборы, поскольку это не соответствует международному праву и другим договоренностям. Таким образом в результате этого против страны-террориста были расширены санкции.

Украинские же власти предупреждали о том, что голосование на таких "референдумах" повлечет за собой уголовную ответственность.

Отметим, что на временно оккупированной территории Донецкой области, где Пушилин продолжает действовать как представитель оккупантов, продолжаются бои на отрезке фронта от Бахмута до Угледара. Согласно последним объяснениям аналитиков Института изучения войны ВС (ISW) РФ пытаются захватить Авдеевку — населенный пункт к северо-востоку от Донецка. Кроме того, россиянам удалось продвинуться неподалеку от Марьинки и к западу от Бахмута.

Напомним, советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал о прилете в место дислокации российской техники и личного состава в Мариуполе. Ранее политик сообщил о концентрации военных грузовиков ВС РФ в Волновахе.