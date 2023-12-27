"Не помогло": в МИД напомнили премьеру Саксонии о методах Меркель и прошлом Путина

Немецкий политик предложил смириться с оккупацией земель, которые захватила Россия. В Украине ответили, что в таком случае ВС РФ станут "ближе" к самой Саксонии.

Премьер немецкой Саксонии Михаэль Кречмер заявил, что Украина должна рассмотреть потерю захваченных ВС РФ территорий для перемирия. 27 декабря на это отреагировал спикер Министерства иностранных дел (МИД) Олег Николенко.

"Если Украина смирится с временной потерей территорий, российские войска станут ближе к Германии и Саксонии в частности. Кстати, (Владимиру, — ред.) Путину хорошо известен этот регион за время его службы под Дрезденом", — отметил он.

Чиновник заверил, что уступки территориями приведут лишь к еще большей агрессии со стороны РФ. Тогда аппетиты лидера страны-агрессора выйдут за пределы Украины. Николенко убежден, что единственный путь к миру в Европе — это поражение Кремля.

"Призываем немецкого политика посмотреть правде в глаза: сначала госпожа канцлер Ангела Меркель, а впоследствии и канцлер Олаф Шольц прилагали огромные политические усилия, чтобы убедить Путина остановить войну. Это не помогло", — добавил представитель МИД.

По его словам, любые другие уступки также не помогут. Дипломат подчеркнул, что цель Москвы — уничтожить Украину и дестабилизировать всю Европу.

"Единственным "разворотом" в политике Германии в отношении России может стать еще большая поддержка Украины. И мы очень благодарны, что немецкое федеральное правительство разделяет этот подход", — отметил Николенко.

Пост Олега Николенко от 27 декабря Фото: Скриншот

Напомним, представитель правительства Саксонии Михаэль Кречмер заявил, что украинские земли не стали российскими, но "пришло время для финального решения". Он выступил за "разворот" в политике Германии в отношении РФ.

Ранее в СМИ передавали, что немецкие политики "устали" от войны в Украине и все чаще задумываются о мирных переговорах.