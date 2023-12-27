Немецкие политики "устают от войны" и думают о мирных переговорах с РФ, — СМИ

Ни одно из событий последнего десятилетия не стало таким испытанием для Берлина и всей Европы, как полномасштабное вторжение ВС РФ.

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В Германии "усталость от войны" оказывает давление на политиков, заставляя задуматься о мирных переговорах. Об этом говорится в итоговом материале издания DW ("Немецкая волна").

В публикации говорится о том, что часть политического спектра Германии обвиняет Запад в недостаточной поддержке Украины:

"Контрнаступлению ВСУ, целью которого было освобождение оккупированных РФ территорий, препятствовал сам Запад — тем, что поставлял очень мало вооружений и делал это слишком поздно", — сказано в материале.

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Готовность и в дальнейшем оказывать Украине военную помощь снижается

Как отмечают журналисты DW, ни одно из событий последнего десятилетия не стало таким испытанием для Берлина и всей Европы, как полномасштабное вторжение России в Украину в феврале 2022 года. ФРГ, как и другие страны Запада, оказывает Киеву многостороннюю поддержку.

"Несмотря на это, за почти два года войны Украине не удалось вернуть оккупированные Россией территории. Готовность и в дальнейшем предоставлять Украине военную помощь снижается не только среди европейских стран, но и в США. Если на предстоящих президентских выборах в США снова победит Дональд Трамп, американская помощь Киеву может существенно сократиться", — напоминают СМИ.

Мнения немецких специалистов относительно финала войны в Украине

По словам профессора из Университета в Галле Йоханнеса Варвика, который занимается международными отношениями и европейской политикой, усталость на Западе от войны в Украине оказывает давление на политиков, заставляя задуматься о мирных переговорах.

Он даже считает это неизбежным.

"Я думаю, что перемирие и потом сложные дипломатические переговоры о территориальных изменениях Украины, ее нейтралитет — все это должно обсуждаться", — говорит специалист.

В то же время депутат от оппозиционного Христианско-демократического союза ХДС, эксперт в сфере политики безопасности Родерих Кизеветтер называет все разговоры о перемирии слишком опасными, а военную победу Украины считает возможной.

"Контрнаступлению ВСУ, целью которого было освобождение оккупированных РФ территорий, препятствовал сам Запад — тем, что поставлял слишком мало вооружений и делал это слишком поздно", — говорит он.

Между тем на саммите НАТО в конце ноября глава МИД ФРГ Бербок заявила, что, по ее мнению, Запад не имеет никакой альтернативы дальнейшей поддержке Украины — "настолько сложная, напряженная и застывшая (на фронте. — ред.) сейчас ситуация".

Тем временем немецкую бригаду численностью около 4800 солдат, дислоцированную вдоль литовско-российской границы, приведут в боеготовность к 2027 году.