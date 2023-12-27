"Пришло время": немецкий политик призывает Украину "временно" смириться с оккупацией регионов

По словам премьера немецкой земли Саксония Михаэля Кречмера, союзники должны попытаться "повлиять на Путина и сделать возможным прекращение огня".

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Представитель правительства немецкого земельного края Саксония Михаэль Кречмер высказал мнение о том, что для достижения временного перемирия Украине следует рассмотреть возможность временной утраты территорий. Об этом сообщает издание Spiegel.

Кречмер повторил свою позицию о том, что правительство Германии следует не только предоставлять военную поддержку Украине, но и активно прибегать к дипломатическим усилиям. Он выразил мнение, что союзники должны предпринять усилия для воздействия на Владимира Путина и создания условий для прекращения огня.

По его словам, возможно, чтобы достичь перемирия, Украине придется временно утратить контроль над определенными территориями

"Ни один квадратный метр украинской территории не стал российским… Но, как и в других больших войнах, пришло время для финального решения", – добавил он.

Кречмер также выразил поддержку "разворота" в политике Германии по отношению к России.

"Россия – это наш сосед, опасный и непредсказуемый. Идея о том, чтобы ослабить Россию в военном, политическом и экономическом измерении, чтобы она больше не была угрозой для нас – это видение из XIX века, и это закладывает основу для новых конфликтов", – заявил премьер Саксонии.

Отметим, что ранее Кречмер призвал признать "замораживание конфликта" в Украине, однако он подчеркнул, что не предлагает признавать захваченные Москвой территории как "российские". Также он высказывал желание восстановления торговых отношений с Россией и настоятельно призывал к "дипломатическому завершению" войны.

Напомним, что бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник высказался с резкой критикой в адрес премьер-министра федеральной земли Саксония Михаэля Кречмера, который предложил "заморозить" войну в Украине.