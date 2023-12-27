В ГСЧС назвали, сколько за время войны с Россией погибло людей в результате подрыва на минах

Сейчас основными участками работы пиротехников остаются Донецкая, Харьковская, Николаевская и Херсонская области.

От российских мин с начала масштабного нападения РФ на Украину погибли 277 человек, из них 14 детей. Об этом сообщил "Укрінформ" со ссылкой на Александра Хорунжего, пресс-офицера Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Ранения получили 608 человек. Из них — 74 ребенка.

Хорунжий рассказал, что пиротехники ГСЧС обезвредили на территории Украины 464 тысячи взрывоопасных предметов. Это данные, которые касаются периода с февраля 2022 года. Среди этого количества 3 тысячи 145 авиационных бомб.

Сейчас основными участками работы пиротехников остаются Донецкая, Харьковская, Николаевская и Херсонская области. Представитель ведомства отметил, что пиротехники сейчас ограничены в разминировании из-за снежного покрова. Низкая температура воздуха также остается проблемой для разминирования.

Мины в Украине

Артиллерийская разведывательная группа летом совместно с инженерами провели совместные мероприятия по разминированию территорий на юге. Часто саперы находят противотанковые и противопехотные мины, а российские захватчики придумывают различные способы, чтобы усложнить задачу по разминированию.

20 июля бригада "Кара-Даг" показала, как на южном направлении уничтожает минные поля. Продвижению и проведению украинскими войсками штурма мешает значительное минирование. Однако командование НГУ уверяет, что бойцы уверенно идут к победе.

Также 18 июля американский генерал Марка Милли заявил, что контрнаступление ВСУ замедлилось, однако его нельзя назвать провальным. Украинские военные продвигаются медленно из-за минных полей. Командование бережет жизни военнослужащих, а потому замедление — это нормально.

В ноябре стало известно, что в Херсонской области саперы обследовали почти 20% правобережья. Работы проводятся за счет областных бюджетов.

Напомним, в декабре Южная Корея передала Украине 10 спецмашин для разминирования. Южная Корея передала Украине 10 спецмашин для разминирования.