Россия и Индия приблизились к совместному производству военной техники, — Лавров

По словам министра иностранных дел РФ, такое сотрудничество "имеет стратегический характер, отвечает интересам обеих стран и будет способствовать обеспечению безопасности на Евразийском континенте".

Индия и Россия якобы достигли ощутимого прогресса в переговорах по планам совместного производства военной техники. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает Reuters.

По словам Лаврова на пресс-конференции, такое сотрудничество "имеет стратегический характер, отвечает интересам обеих стран и будет способствовать обеспечению безопасности на Евразийском континенте".

Кроме того, министр иностранных дел РФ заявил, что в Кремле уважают желание Индии диверсифицировать поставщиков военной техники и готовы также поддержать желание Нью-Дели производить в стране необходимые для нее товары.

В 2023 году индийско-российская торговля превысит 50 млрд долларов в 2023 году

Как добавляют в издании, Индия стала одним из основных экономических партнеров России после того, как в 2022 году Запад ввел санкции против Москвы из-за войны в Украине.

Россия перенаправила значительную часть своего экспорта нефти в Индию и активизировала дипломатию в рамках группы стран БРИКС.

По словам МИД Индии Субраманьяма Джайшанкара, в этом году ожидается, что индийско-российская торговля превысит 50 миллиардов долларов.

Он сказал, что Нью-Дели стремится подписать двусторонний инвестиционный договор с Россией, а также соглашение о свободной торговле с возглавляемым Москвой Евразийским экономическим союзом.

Напомним, ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что половина отгруженной из России нефти и нефтепродуктов в 2023 году была направлена в Китай, а доля экспорта в Индию выросла до 40% за два года. В то же время поставки в Европу уменьшилась в десять раз.