Герой Украины Евгений "Адам" Межевикин рассказал о самом тяжелом бое с россиянами (видео)

Военный получил во время столкновения контузию и травму, но не поехал в госпиталь, а остался руководить подразделением и успешно выполнил задание.

Самый тяжелый бой для Евгения Межевикина, Героя Украины, был за Пески летом 2014 года в Донецкой области. Подробности командир тактической группы "Адам" рассказал в эфире программы "Незламні з Оленой Чабак" на телеканале "Ми-Україна".

Бой продолжался в течение суток. Тогда задачей было удержать позиции. Тогда он получил травму, но не поехал в госпиталь, а остался руководить подразделением.

Командир батальона сказал, что у танкистов больше офицеров не осталось.

"Тогда я сказал: понял, дайте обезболивающее и я пошел обратно", — рассказал он.

Евгений отметил, что значительная часть побратимов обращала на него внимание. Бойцы часто за ним шли в бой.

"Это был самый сложный бой, самый сложный период", — добавил Евгений.

Во время штурма поселка Пески летом 2014 он получил контузию и повреждение ребра, но несмотря на это, и в дальнейшем руководил подчиненными подразделениями и обеспечил успешное выполнение боевых задач. После лечения сразу вернулся в зону проведения АТО.

Кто такой Евгений "Адам" Межевикин

Евгений "Адам" Межевикин — украинский военный, танкист, полковник Вооруженных сил Украины, заместитель командира 1-й отдельной танковой бригады. Герой Украины.

Военный под псевдонимом "Адам" зарекомендовал себя с лучшей стороны. Он с мая 2014 года воевал в составе танкового батальона 93 механизированной бригады.

Напомним, в апреле "Адам" объяснил замысел авторов операции по деблокаде Мариуполя. Подразделения ВСУ должны были двигаться из Запорожья в Мариуполь для деблокады портового города. Впоследствии выяснилось, что авторы операции планировали все "наугад". Межевикин объяснил, что понял это на совещании накануне выполнения задания.