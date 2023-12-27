Герой Украины Евгений "Адам" Межевикин рассказал о самом тяжелом бое с россиянами (видео)
Военный получил во время столкновения контузию и травму, но не поехал в госпиталь, а остался руководить подразделением и успешно выполнил задание.
Самый тяжелый бой для Евгения Межевикина, Героя Украины, был за Пески летом 2014 года в Донецкой области. Подробности командир тактической группы "Адам" рассказал в эфире программы "Незламні з Оленой Чабак" на телеканале "Ми-Україна".Важно
Бой продолжался в течение суток. Тогда задачей было удержать позиции. Тогда он получил травму, но не поехал в госпиталь, а остался руководить подразделением.
Командир батальона сказал, что у танкистов больше офицеров не осталось.
"Тогда я сказал: понял, дайте обезболивающее и я пошел обратно", — рассказал он.
Евгений отметил, что значительная часть побратимов обращала на него внимание. Бойцы часто за ним шли в бой.
"Это был самый сложный бой, самый сложный период", — добавил Евгений.
Во время штурма поселка Пески летом 2014 он получил контузию и повреждение ребра, но несмотря на это, и в дальнейшем руководил подчиненными подразделениями и обеспечил успешное выполнение боевых задач. После лечения сразу вернулся в зону проведения АТО.
Кто такой Евгений "Адам" Межевикин
Евгений "Адам" Межевикин — украинский военный, танкист, полковник Вооруженных сил Украины, заместитель командира 1-й отдельной танковой бригады. Герой Украины.
Военный под псевдонимом "Адам" зарекомендовал себя с лучшей стороны. Он с мая 2014 года воевал в составе танкового батальона 93 механизированной бригады.
Напомним, в апреле "Адам" объяснил замысел авторов операции по деблокаде Мариуполя. Подразделения ВСУ должны были двигаться из Запорожья в Мариуполь для деблокады портового города. Впоследствии выяснилось, что авторы операции планировали все "наугад". Межевикин объяснил, что понял это на совещании накануне выполнения задания.