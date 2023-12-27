Герой України Євген "Адам" Межевікін розповів про найтяжчий бій із росіянами (відео)

Військовий отримав під час зіткнення контузію та травму, але не поїхав у шпиталь, а залишився керувати підрозділом і успішно виконав задання.

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Найтяжчий бій для Євгена Межевікіна, Героя України, був за Піски влітку 2014 року Донецької області. Подробиці командир тактичної групи "Адам" розповів в ефірі програми "Незламні з Оленою Чабак" на телеканалі "Ми — Україна".

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Бій тривав протягом доби. Тоді завданням було утримати позиції. Євген отримав травму, але не поїхав у шпиталь, а залишився керувати підрозділом.

Командир батальйону сказав, що в танкістів більше офіцерів не залишилося.

"Тоді я сказав: "Зрозумів, дайте знеболювальне, і я пішов назад", — розповів він.

Євген зазначив, що значна частина побратимів звертала на нього увагу. Бійці часто за ним ішли в бій.

"Це був найскладніший бій, найскладніший період", — додав Євген.

Під час штурму селища Піски влітку 2014 він отримав контузію та пошкодження ребра, але попри це й надалі керував підпорядкованими підрозділами та забезпечив успішне виконання бойових завдань. Після лікування відразу повернувся в зону проведення АТО.

Хто такий Євген "Адам" Межевікін

Євген "Адам" Межевікін — український військовик, танкіст, полковник Збройних сил України, заступник командира 1-ї окремої танкової бригади. Герой України.

Військовий на псевдо "Адам" зарекомендував себе з кращого боку. Він із травня 2014 року воював у складі танкового батальйону 93 механізованої бригади.

Нагадаємо, у квітні "Адам" пояснив задум авторів операції з деблокади Маріуполя. Підрозділи ЗСУ мали рухатися із Запоріжжя до Маріуполя для деблокади портового міста. Згодом зʼясувалося, що автори операції планували все навмання. Межевікін пояснив, що зрозумів це на нараді напередодні виконання завдання.