До Кліщіївки залишилось півтора кілометри, – полковник Межевікін про наступ під Бахмутом

Кліщіївка – це важливий населений пункт, бо він знаходиться на панівних висотах. За словами Межевікіна, позиції відкриють огляд аж до Вугледарської ТЕЦ.

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Українські військові з травня ведуть активні наступальні дії на Бахмутському напрямку. Полковник Євген Межевікін розповів в інтервʼю для "Української правди" як просувається контрнаступ ЗСУ.

Командир зведеної тактичної групи "Адам" Межевікін на війні з 2014 року. Зараз він керує декількома підрозділами під час контрнаступальних дій в районі Бахмута. За словами полковника, наступ для "Адама" почався ще у березні, коли окупанти майже вийшли на дорогу Костянтинівка-Бахмут. Бійці 80-ї та 5-ї бригад мали не дати ворогу її захопити. До травня активних наступальних дій військові знищили до 1500 "вагнерівців" й повернули багато позицій.

Полковник Євген Межевікін керує операціями під Бахмутом

Зараз під керівництвом Межевікіна знаходиться більше підрозділів включно з механізованими, штурмовими, десантними та артилерійськими з Силами спеціальних операцій. Він зазначає, що військові знищили велику кількість "вагнерівців", тому зараз їх немає на Бахмутському напрямку. ЗСУ ж продовжують наступ.

"Уже підійшли, від найближчої точки до Кліщіївки – півтора кілометра. А Курдюмівка, яка є панівною висотою, вже й так поруч, її можна камінням закидати. Усього там є три панівні точки, які забезпечують противнику спостереження аж до Вуглегірської ТЕЦ", — сказав Межевікін у відповідь на запитання, наскільки близько ЗСУ від Кліщіївки.

Також він додав, що коли Бахмут звільнять, то кожен командир вже знатиме, куди їм треба йти. Він навів приклад каналу Сіверський Донець-Донбас, який зараз вже під контролем ЗСУ. Туди повернулись підрозділи 63-ї бригади, 123-го батальйону та ССО-шники.

Нагадаємо, 28 червня бійці ЗСУ встановили український стяг на Курдюмівській дамбі. 28-ма бригада проводила 36-годинну операцію.

27 червня у Міноборони заявили, що ЗСУ ще не заходили в Бахмут, бо місцевість має особливість, яка ускладнює процеси.