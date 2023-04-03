"На авось": легендарний "Адам" пояснив задум авторів операції з деблокади Маріуполя

Підрозділи ЗСУ, як зазначив полковник Євген Межевікін, повинні були рухатися з Запоріжжя на Маріуполь для деблокади портового міста.

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Герой України Євген Межевікін (псевдо - "Адам"), полковник ЗСУ, заявив, що автори операції з деблокади Маріуполя планували все "на авось". Подробиці 3 квітня він повідомив в інтерв'ю виданню "Бабель".

Він зазначив, що усі прагнули звільнити місто якнайшвидше. На той час наче не було розуміння, як це успішно зробити у зв'язку зі складною ситуацією у Збройних силах. Охочих виявилося не така велика кількість, але ініціативну групу все ж зібрали.

Посилена рота повинна була рухатися з Запоріжжя на Маріуполь. Основні сили становили бійці "Азову". Воїни групи Межевікіна мали їх підсилити.

Герой України зазначив, що назустріч мала рухатися ще одна бойова група. Згодом зʼясувалося, що автори операції планували все "на авось". Межевікін пояснив, що зрозумів це на нараді напередодні викання завдання: "якби вийшло ― вони б отримали ордени; якби не вийшло — їх би сильно не лаяли, бо суспільство ж вимагало звільнити з оточення бійців".

"Я думаю, вони розраховували на удачу", – зізнався він.

Завдання частини підрозділів було створити певний коридор, яким вдалося б пройти вглиб оборони противник, знищити артилерію, резерви та командний пункт. Самі ж захисники Маріуполя, як зазначив Межевікін, повинні були прориватися з центру на околиці. У підсумку підрозділ, у якому перебував "Адам", повернув у зворотному напрямку на вихідну точку.

"Ми ще почекали та під вечір отримали команду повертатися туди, звідки виїжджали", – додав Герой України.

Маріуполь зазнав обстрілів вже у перший день повномасштабного вторгнення росіян. Місто опинилося у блокаді 1 березня. Українські захисники до 20 травня обороняли населений пункт, закріпившись на заводі "Азовсталь".

Нагадаємо, у квітні 2022 року президент Володимир Зеленський озвучив причини відсутності деблокади Маріуполя. Серед головних він назвав недостатньою кількість зброї для проведення операції.