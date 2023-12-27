Есть ли F-16: западные СМИ подтвердили прибытие истребителей в Украину, Игнат отрицает

Зарубежные партнеры еще работают над тем, чтобы передать Украине F-16, заверил Юрий Игнат. Зато западные медиа уверены, что самолеты уже в ВСУ.

Украина действительно получила истребители F-16 согласно договоренностям, заключенным летом 2023 года с западными партнерами. Самолеты уже на украинских аэродромах и, возможно, приняли участие в сбивании российских военных самолетов. О предоставлении F-16 написали на портале американского еженедельника Newsweek. Между тем представитель Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что с получением самолета не все в порядке.

Журналисты ссылаются на анонимный источник в США, который подтвердил им информацию о F-16. Другие детали не приводятся, только в заголовке указывают, что "предположения растут".

Как дополнительный аргумент, на портале вспомнили о массовом уничтожении самолетов ВС РФ, происшедшее в течение последней недели. В частности, насчитали восемь воздушных судов, которые по неизвестным причинам упали на землю над различными оккупированными регионами Украины и над Черным морем.

Юрий Игнат при этом продолжает настаивать, что украинские военные еще не воюют на западных истребителях — об этом он сказал в эфире всеукраинского телемарафона.

"Готовят, еще не передали. Все происходит планомерно, как предусмотрено в договоренностях с нашими партнерами в рамках коалиции", — сказал Игнат, отвечая на вопрос журналистов относительно получения 18 самолетов от Дании.

По словам представителя Воздушных сил, Украине нужен "полный комплект" — и самолеты, и пилоты, и ремонтники, и вооружение, и инфраструктура. Над этим партнеры постепенно работают, однако истребителей все еще нет.

"В ближайшее время вряд ли такой вариант возможен", — заявил он.

F-16 для Украин — детали

Отметим, летом 2023 года Украина и ряд западных стран создали так называемую "самолетную коалицию", в рамках которой ВСУ получили возможность в будущем воевать на истребителях F-16. Чтобы получить самолеты, Воздушные силы отправили группу пилотов на обучение, писали СМИ. В декабре стало известно, что шесть военных пилотов завершили первый этап подготовки в Великобритании и должны начать тренироваться на реальных воздушных судах.

В то же время с 22 декабря ВС РФ действительно потеряли несколько самолетов, которые запускали управляемые авиабомбы по украинским позициям. В частности, на Херсонщине сбили сразу три Су-30, а после того — Су-30 и Су-34 над Черным морем и над Мариуполем. Российские военные предполагают, что удар могли нанести или с истребителей F-16, или ракетами ЗРК Patriot.

Утром 27 декабря Фокус писал, что в зарубежных медиа появились публикации о прибытии F-16 в Украину: об этом сообщили, например, на румынском портале Newsweek.