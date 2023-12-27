Средства ПВО и снаряды: США выделили помощь Украине на 250 млн долларов

В новом пакете военной помощи предусмотрены артиллерийские снаряды, средства противовоздушной обороны и противотанковые средства.

В среду, 27 декабря, Администрация Байдена объявила о новом пакете военной помощи для Украины. Об этом сообщается на сайте Пентагона.

В новый пакет вошло вооружение на 250 миллионов долларов США, которое необходимо для удовлетворения потребностей в сфере обороны и безопасности в войне против России.

Отмечается, что Украина получит дополнительные средства ПВО, артиллерийские боеприпасы и противотанковые средства.

В частности, это 54-й пакет помощи от Соединенных Штатов Америки. В него входит:

боеприпасы для системы класса "земля-воздух" NASAMS;

зенитные ракеты Stinger;

компоненты систем ПВО;

боеприпасы для артиллерийских ракетных систем HIMARS;

155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды;

ракеты TOW с оптическим наведением (Tube-Launched, Optically-Tracked, Wire-Guided);

противотанковые системы Javelin и AT-4;

более чем 15 миллионов патронов для стрелкового оружия;

боеприпасы для разминирования;

Также в новый пакет военной помощи вошли запчасти, медицинское и другое вспомогательное оборудование.

Отмечается, что помощь Украине является инвестицией в национальную безопасность США, ведь сдерживает потенциальную агрессию в других частях мира. Также отмечается, что критически важным является быстрое принятие Конгрессом США запроса Байдена по национальной безопасности для обеспечения дальнейшей поддержки Украины.

Напомним, недавно секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что в Америке таки проголосуют и выделят средства на помощь Украине. Несмотря на это, у Украины есть свой "план Б". Речь идет о развитии собственного оборонно-промышленного комплекса.

Также как писали иностранные СМИ, уменьшение количества боеприпасов и вооружения могут привести к прорыву украинской обороны оккупантами. В свою очередь это приведет к смещению линии фронта и большим потерям.