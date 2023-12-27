Деньги для Украины: сколько средств выделили партнеры в конце 2023 года

Самая большая финансовая помощь в декабре Украине поступила от Японии, ЕС и Норвегии. В целом же, по данным Минфина, наша страна получила от союзников около пяти миллиардов долларов.

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В условиях продолжающегося полномасштабного вторжения России Украина продолжает получать финансовую помощь со стороны международных партнеров. Так, в декабре 2023 года средства нашей стране предоставили, кроме Евросоюза и США, еще ряд стран и организаций. Об этом сообщили в Министерстве финансов.

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Так, по данным ведомства, вклад внешнего финансирования в общий фонд Государственного бюджета Украины составил около 5 миллиарда долларов. Часть грантовых средств, которые предоставлены нашей стране на безвозвратных условиях гсоставляют 11% от общего объема финансовой помощи.

Главными донорами в последнем месяце 2023 года были:

Япония — предоставила 2,2 миллиарда долларов в рамках льготного финансирования и грантов:

Всемирный банк – 8 млн долларов (льготное финансирование).

ЕС — 1,6 миллиарда долларов в качестве льготного финансирования;

Международный валютный фонд (МВФ) – около 900 миллиона долларов (льготное финансирование);

Норвегия — 190 миллиона долларов (грант).

Германия — 55 млн долларов США (грант).

США — 50 млн долларов США (грант).

Швейцария — 20 млн долларов США (грант).

В Минфине добавили, что деньги от японского правительства — грантовые средства и ссуды через проекты Всемирного банка. Средства будут направлены на ремонт жилья, инвестиции в соцзащиту, экстренную поддержку сельского хозяйства и устойчивое государственное управление.

Гранты от Норвегии, США и Швейцарии — часть шестого дополнительного финансирования в рамках проекта Всемирного банка "Поддержка государственных расходов по обеспечению устойчивого государственного управления в Украине" (PEACE in Ukraine).

"Благодаря полученной международной помощи будут финансироваться приоритетные социальные расходы государственного бюджета. Так, средства направят на обеспечение оплаты труда работников секторов образования и здравоохранения, гуманитарные нужды, а также обеспечение социальной защиты населения", — объяснили в Минфине.

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Напомним, в начале декабря политолог Игорь Рейтерович объяснил, почему в США медлят с выделением финпомощи Украине на 2024 год. По мнению эксперта, причина этого: будущие президентские выборы в стране.

Также Фокус рассказывал, какие угрозы возникнут перед Украиной, если международные партнеры прекратят финансово поддерживать нашу страну.