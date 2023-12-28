Реализация Air Policing: Польша ставит на свои самолеты FA-50 новое вооружение

Учебно-боевые самолеты FA-50, вооруженные ракетами AIM-9 Sidewinder, смогут выполнять задачи по наблюдению за воздушным пространством.

Польша имеет в распоряжении истребители F-16, но стремится усилить воздушную оборону используя учебно-боевые самолеты FA-50. С этой целью для польских ВВС вооружают эти самолеты ракетами AIM-9 в различных модификациях, чтобы полностью обеспечить потребности воздушных сил, включая задачи по охране воздушного пространства. Об этом заявил пресс-секретарь Агентства вооружений Гжегож Полак в интервью Defence 24.

Чтобы усилить боевую авиацию, Польша закупает ракеты AIM-9 Sidewinder в различных вариантах — это означает, что в дополнение к новейшим AIM-9X, стоящим на вооружении польских F-16, закупаются и более старые версии этих ракет. По словам польского чиновника, с этими ракетами FA-50 сможет выполнять задачи по наблюдению за воздушным пространством — Air Policing.

Полак также напомнил, что самолеты в более продвинутой версии FA-50PL имеющей, в частности, радар Phantom Strike с активным электронным сканированием, будут с самого начала адаптированы для использования ракет AIM-9X, уже имеющихся на вооружении ВВС.

Кроме того, в конечном итоге планируется адаптировать нынешние самолеты FA-50GF к конфигурации FA-50PL. Более того, уже сейчас польские FA-50 "способны нести некоторое вооружение класса "воздух-земля", аналогичное тому, что уже имеется и используется на истребителях F-16.

Эксперты по этому поводу отметили, что учебно-боевые самолеты FA-50 в значительной степени совместимы с F-16, поэтому часть их основного вооружения взаимозаменяема. Старые версии ракет Sidewinder можно будет получить в странах, где они еще есть, а запасы других типов вооружения будут пополняться параллельно.

Напомним, министр обороны Польши Мариуш Блащак в октябре сообщил, что к концу польские ВВС получат в общей сложности 12 учебно-боевых самолетов FA-50. Всего Польша заказала у Южной Корее 48 таких машин.