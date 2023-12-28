Мобилизация в Украине: часть студентов может потерять право на отсрочку от призыва

Согласно законопроекту №10378, те студенты, кто получает второе, третье и следующее по счету образования, будут иметь право на отсрочку от мобилизации только до конца текущего учебного года.

Кабинет министров представил в Верховную Раду законопроект, в котором предусмотрены значительные изменения в процессе мобилизации. В данном документе содержится перечень запретов и наказаний для уклонистов, а также уменьшается количество категорий граждан, которые могут получить отсрочку от мобилизации, в том числе и студентов. Об этом стало известно из проекта закона №10378 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию отдельных вопросов мобилизации, военного учета и прохождения военной службы" на сайте Верховной Рады

Как известно, с началом полномасштабной войны в Украине заметно увеличилось количество граждан, начавших получение второго или даже третьего высшего образования. Статус студента предоставляет отсрочку от мобилизации, что привлекло к себе все большее внимание общества.

В рамках нового проекта закона предлагается, что отсрочку от мобилизации будут получать только те студенты, которые обучаются на том уровне образования, который является выше уже полученного. Например, если студент бакалавриата получает образование на уровне магистра.

Согласно новому законопроекту, лица, получающие второе, третье и последующее высшие образования, будут иметь право на отсрочку от мобилизации только до завершения текущего учебного года. В дальнейшем такие граждане утратят это право.

Важно отметить, что ограничение права на отсрочку от мобилизации для студентов вступит в силу только в случае принятия данного закона и в том случае, если парламентарии не внесут определенные поправки в документ.

Напомним, в СМИ со ссылкой на источники сообщили, какие категории украинцев будут призывать в 2024 году. В частности, призыв грозит студентам старше 30 лет.

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