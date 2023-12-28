ВКС РФ получили новые Су-57, но не 12 единиц: эксперты выявили ложь пропагандистов

В действительности декабрьская партия могла включать до четырех самолетов. Это резко контрастирует с громкими заявлениями россиян на 2023 год, в которых говорилось об устранении различных "узких мест" в производственном процессе.

Российские пропагандисты 26 декабря сообщили, что Воздушно-космические силы РФ получили на вооружение 12 новых истребителей Су-57. Между тем польский военный эксперт Мацей Шопа в материале Defence 24 выразил сомнения по поводу такого количества выпущенных самолетов, и назвал совершенно другие цифры.

В публикации говорится, что заявление россиян о том, что им удалось удвоить ежегодный выпуск этих машин является чисто пропагандистской акцией.

"Количество машин традиционно не разглашается, но на материалах, сопровождавших это событие, был изображен только один самолет", — отметил эксперт.

Единственное место, где изготавливают Су-57 — производственная линия завода имени Юрия Гагарина в Комсомольск-на-Амуре. По оценкам специалистов, пишет Шопа, первая поставка истребителей состоялась в сентябре, а их количество — в пределах четырех машин.

"Таким образом, по масштабам она была схожа с обсуждаемой декабрьской партией. Все поставки Су-57 в этом году завершатся сбором от двух до четырех самолетов", — считает эксперт.

Он добавил, что независимо от того, было ли на этот раз поставлено только две или даже четыре машины, это снижение темпов поставок по сравнению с прошлым годом. Тогда россиянам удалось поставить на вооружение шесть Су-57, что резко контрастирует с громкими заявлениями на 2023 год, в которых планировалось доработать производственный процесс и устранить различные "узкие места" в виде ограниченных поставок комплектующих.

"Спад производства, скорее всего, является следствием не столько экономических проблем России, сколько проблем с поставками высокотехнологичных компонентов из Запада, особенно электроники", — подчеркнул Шопа.

По его словам, такая же ситуация сложилась и в области производства других машин, таких как Су-30СМ2, Су-34М и Су-35С. Причиной может быть и нагрузка на заводы по капитальному ремонту изношенного за почти два года войны в Украине парка боевых самолетов.

Ранее эксперты оценивали стелс-характеристики российских истребителей Су-57. В частности было отмечено влияние на показатели радиолокационной скрытности самолета наличие ракет класса "воздух-воздух" Р-77.