На Таврическом направлении два десятка оккупантов сдались в плен, — генерал Тарнавский

Основные усилия противник сосредотачивал на ведении наступательных и штурмовых действий на Авдеевском, Мариинском и Запорожском направлениях.

На Таврическом направлении продолжаются активные боевые действия. Оккупанты продолжают группами сдаваться в плен. Об этом в своем телеграм-канале рассказал командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский.

"В операционной зоне ОСУВ "Таврия" за прошедшие сутки около 20 оккупантов сдались в плен", — отметил генерал.

Подробности происшествия, а также на каком участке фронта это произошло, он не сообщил.

По словам генерала, основные усилия противник сосредотачивал на ведении наступательных и штурмовых действий на Авдеевском, Мариинском и Запорожском направлениях. Оккупанты продолжают активные пехотные атаки при поддержке значительного количества бронетехники.

В общем, на Таврическом направлении враг нанес 18 авиаударов, провел 38 боевых столкновений и совершил 985 артобстрелов.

Потери ВС РФ среди личного состава за сутки составили 488 человек. Также ВСУ уничтожили 105 единиц техники, среди которой:

18 танков:

28 ББМ;

13 артсистем;

23 БпЛА;

16 автомобилей;

7 единиц спецтехники;

1 склад боеприпасов.

Напомним, что в украинской разведке рассказывали, что Россия не ценит жизнь своей военных, которые попадают в плен в Украине. Даже когда Украина первой предлагала передать тяжелобольных или раненых оккупантов РФ — отказывались забирать всех людей.

Ранее сообщалось, что ВС РФ расстреляли трех пленных 117-й бригады ВСУ в районе Роботино. Украинские военные стоят на коленях и их расстреливают. После этого один из оккупантов подходит к каждому солдату, лежащему на земле, и еще выстреливает из автомата в голову.