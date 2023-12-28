В РФ модернизируют управляемые авиабомбы КАБ: что изменят оккупанты

Враг планирует увеличить радиус действия управляемых авиабомб до 110 км, а также уменьшить их радиолокационную заметность.

Россия модернизирует комплекты УМПК для превращения неуправляемых авиационных бомб в управляемые. Об этом сообщает Defense Mirror.

Оккупанты разработали уже четыре варианта УМПК для таких авиабомб: ФАБ-250М-62, ФАБ-500М-54/62, РБК-500 и ФАБ-1500М54. Сейчас глава "Ростеха" Сергей Чемезов заявил, что бомбы успешно применяются с истребителя Су-34.

Одним из приоритетов модернизации является разработка более совершенного планера с улучшенной аэродинамической конфигурацией. Он может получить вертикальные стабилизаторы стреловидного оперения, а также сложное крыло из композитных материалов. Его могут покрыть радиовоздействующими материалами.

УМПК на подвеске Су-34

Эффективная отражающая поверхность должна уменьшиться с 0,5 до 0,1 квадратного метра, что должно уменьшить заметность для радиолокационных станций в 1,7 раза. Обновления должны позволить увеличить дальность планирования бомбы до 95-110 км с нынешних 65-70 км.

Также утверждается, что обновится исходный код инерциальной навигационной системы, чтобы оптимизировать траекторию полета при пуске в горизонтальном полете на дозвуковой скорости и с разбега на малой сверхзвуковой скорости. Кроме этого чип "Комета" получит обновленную защиту от РЭБ, таким образом враг хочет запускать бомбы КАБ без попадания в зону действия Patriot.

Напомним, 29 ноября в британской разведке заявили, что РФ начала чаще использовать кассетные авиабомбы РБК-500.

21 ноября СМИ писали, что РФ вряд ли могла модернизировать кассетные авиабомбы РБК-500 комплектом УМПК из-за примитивности конструкции.