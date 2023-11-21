Вопрос открыт: смогла ли РФ модернизировать кассетные авиабомбы РБК-500 комплектом УМПК

Во время бомбардировок Сирии российские самолеты сбрасывали кассетные авиабомбы РБК-500. Тогда же заявлялось, что их дальность составляет 50 км.

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В российских телеграм-каналах распространили видео о массированном ударе авиационными кассетными бомбами РБК-500 по позициям ВСУ. Заявляется, что снаряд сделали корректируемыми с помощью добавления модуля УМПК. Об этом сообщает Defense Express.

Оккупанты заявили об интеграции комплекта крыльев на РБК-500 — это кассетная авиационная бомба. Само событие эксперты называют тревожным. Однако вызывает сомнения действительно ли РФ смогла сделать бомбу планирующей, и как вообще относиться к угрозе кассетной бомбы.

Сама бомба РБК-500 представляет собой некую оболочку, которая вмещает определенное количество малогабаритных суббоеприпасов. Они предназначены для поражения целей на площадях. В зависимости от боевой части РБК-500 может иметь:

противопехотную боевую часть на 650 суббоеприпасов ШОАБ-0,5;

осколочно-фугасную или бетонобойную — до 10 боеприпасов;

противотанковую боевую часть — 15 боеприпасов СПБЕ-Д.

Однако авторы обращают внимание, что применение РБК-500 в противотанковом исполнении РФ использовала в Сирии. Еще тогда было заявлено, что максимальное расстояние поражения авиабомбы якобы достигает 50 км от цели.

Су-34 в Сирии с бомбой РБК-500 СПБЕ-Д в Сирии

В открытом доступе нет доказательств, подтверждающих дальность, однако есть видео применения РБК-500 по гражданской застройке в Сирии.

Если попытаться ответить на вопрос, насколько реально интегрировать модуль УМПК в РБК-500, то появляется несколько моментов. Независимо от снаряжения конструкция РБК-500 предусматривает, что от кассеты должен отделиться хвостовик, чтобы суббоеприпасы могли выстреливаться на цель. В открытом доступе есть фотографии модулей УМПК, из которых можно увидеть, что они не предусматривают отделения в полете. Поэтому возможность интеграции комплекта крыльев на РБК-500 остается открытой.

Модуль УМПК

Напомним, военный обозреватель Александр Коваленко сообщил Фокусу, как можно бороться с бомбами РБК-500.

20 ноября аналитики ISW сообщили, что РФ модифицировала кассетные авиабомбы и ударила ими по позициям ВСУ.