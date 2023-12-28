Авианосец ВМС США Carl Vinson вошел в Южно-Китайском море: в Пекине заговорили об эскалации

Китайские эксперты отмечают, что развертывание в Южно-Китайском море ударной авианосной группы USS Carl Vinson "подливает масла в огонь" в напряженных отношениях Китая и Филиппин.

Ударная группа авианосца ВМС США Carl Vinson покинула Сингапур после визита в порт и сейчас находится в Южно-Китайском море. Китайские военные в связи с этим предостерегают власти Филиппины от получения неверных сигналов и эскалации ситуации в регионе. Об этом 27 декабря сообщили в Global Times.

Ударная группа американских ВМС, состоящая из авианосца Vinson, крейсера USS Princeton и эсминцев USS Kidd и USS Sterett 17 декабря вошли в порт Сингапур в рамках "планового посещения". Об этом сообщил ресурс USNI News. Обозреватели привели слова контр-адмирала морских сил США Карлоса Сардиелло, который заявил, что корабли в Индо-Тихоокеанском регионе "поддерживают свободу навигации, международную добрую волю и порядок, основанный на правилах".

Также было отмечено, что авианосная группа USS Carl Vinson в настоящее время являются единственной внерегиональной группой ВМС, которые в период Рождества находятся в Юго-Восточной Азии в режиме видимого присутствия.

Китайские военные оценили развертывание американских кораблей как шаг "в противоположном направлении от мира и стабильности в Южно-Китайском море".

"Держа авианосец в Южно-Китайском море в рождественский период, США хотят сохранить актуальность проблемы в регионе и сохранить в нем свое военное присутствие", — отметил китайский военный эксперт Вэй Дуншу.

В свою очередь директор китайского Центра исследований мирового флота Чэнь Сянмяо сказал, что в активности американских авианосцев в Южно-Китайском море нет ничего нового. По его словам, такие действия обычно направлены на сдерживание Китая и демонстрацию поддержки союзникам США, "чтобы США могли укрепить свою гегемонию".

Между тем он добавил, что появление американского авианосца в Южно-Китайском море на этот раз "подливает масла в огонь" сохраняющейся напряженности между Китаем и Филиппинами в этом регионе. Это якобы посылает Филиппинам неверный сигнал, который может подтолкнуть Манилу к более экстремальным действиям, обостряющим противоречия с Китаем.

Напомним, последний инцидент между китайской и филиппинской стороной в Южно-Китайском море произошел в начале декабря. Китайцы тогда заявили, что филиппинские корабли якобы незаконно вошли в воды и "обстреляли" их корабли из водометов, что "привело к значительным повреждениям".