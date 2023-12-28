100 тысяч на фронт: в Нацполиции объяснили, почему нельзя мобилизовать правоохранителей

Национальная полиция не может переводить людей в ВСУ из-за наличия специальных званий. Существует только один алгоритм — увольнение, рассказал глава Нацполиции Иван Выговский.

Утверждение о том, что в Нацполиции есть 250 тысяч правоохранителей является ложным. Об этом сообщил глава Нацполиции Иван Выговский в интервью "Украинским новостям".

"Некоторые граждане, государственные служащие, чиновники говорят, в Национальной полиции есть 250 тысяч полицейских, и предлагают 100 тысяч отправить на фронт. Странно, когда об этом заявляют не "диванные эксперты", а люди, которые работают в государственной системе и не знают элементарных цифр", — сказал Иван Выговский.

Он отметил, что в системе милиции было до 300 тысяч человек, тогда как сейчас в Нацполиции есть 120 тысяч правоохранителей. По его словам, предельная штатная численность была утверждена Кабмином в 2023 году. Фактически же в Нацполиции около 100 тысяч действующих полицейских, то есть тех, "кто в погонах", из них 20 тысяч женщин и 80 тысяч мужчин. Кроме этого, каждый день из них заступает на службу около 20 тысяч в наряд, что является одной сменой. Также есть около 15 тысяч следователей и дознавателей, 20 тысяч оперативников и тысячи людей, которые воюют на фронте, в частности в подразделении "Лють".

"Относительно предложения мобилизовать 100 тысяч полицейских могу сказать, что мы уже максимально задействованы в составе Сил безопасности и обороны, а также заботимся и о внутреннем фронте и безопасности внутри страны", — пояснил Выговский.

Также он отметил, что Нацполиция отпускала всех, кто хотел пойти на фронт. В частности, все, кто хотел пойти в ВСУ, они это сделали. Нацполиция не может переводить людей в ВСУ через специальные звания. Существует только один алгоритм — увольнение. Также те, кто хотел воевать, могли присоединиться к бригаде "Ярость".

"У нас специальные звания, поэтому полицейские с офицерским званием, которые, например, переходят в ВСУ — идут туда рядовыми, если они не служили в армии или не учились на военной кафедре. За теми полицейскими, кто служит в "Лють", сохраняется звание и место, с которого он пошел воевать", — отметил он.

Глава Нацполиции добавил, что такое правоохранители могут вернуться в строй на свои предыдущие должности.

"Национальная полиция и воюет, и защищает внутренний фронт — в таком количестве, которое я назвал", — подчеркнул Выговский.

Напомним, 22 декабря майор запаса ВСУ Алексей Гетьман предложил провести ротацию военных, тогда как вместо них на фронт отправить людей, работающих в правоохранительных органах.

23 декабря ветеран АТО, бывший командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий заявил, что массово отправить правоохранителей на фронт не получится. Поскольку у них могут появиться квоты на бронирование от призыва.