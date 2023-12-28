"Сами неплохо справились": в Мариуполе между жилыми домами разорвался боекомплект россиян

По словам советника мэра Петра Андрющенко, к взрыву не причастны партизаны, поскольку вокруг боекомплекта было много гражданских.

Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области произошел взрыв вражеского боекомплекта, который располагался между двумя жилими домами. Об этом сообщает советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram-канале.

"Красота. Взорвался БК. Россияне уже закричали о "газовых баллонах". Меньше надо занимать россиянами дома и все будет в порядке", — отметил Андрющенко.

Согласно заявлению советника мэра Мариуполя, партизаны не имеют отношения к взрыву, поскольку вокруг боекомплекта находилось много гражданских лиц.

Он также отметил, что при атаке оккупированных регионов ВСУ всегда бережет гражданских украинцев, которые все еще проживают там.

"Но они и сами неплохо справились, как видите", – добавил Андрющенко.

В Мариуполе между жилыми домами разорвался боекомплект россиян

Несколькими днями ранее Петр Андрющенко рассказал, как в Мариуполе относятся к "кадыровцам". По его словам, когда происходила ротация чеченских войск, им устроили диверсию. Биотуалеты, которыми пользуются эти оккупанты, наполнили бумагой и подожгли – теперь кадыровцы в мороз "бегают по кустам".

Кроме того, российские военные перешли к динамичному перемещению своих военных и складов боеприпасов в пределах временно оккупированного города Мариуполь из-за системного срабатывания ПВО. При этом захватчики вовлекают гражданских, размещаясь в кварталах, где проживают люди.