"Чтобы не препятствовало выживанию": закон о мобилизации еще доработают, — Лубинец (видео)

Уполномоченный ВР по правам человека рассказал, что у него уже состоялось совещание с Минобороны. Специалисты обсудили пункты, которые противоречат Конституции, и нашли некоторые компромиссы.

Законопроект о мобилизации, который нарушает права украинцев, будет доработан. Об этом в эфире телемарафона 28 декабря заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

"Мы все должны понимать, что мы находимся в условиях полномасштабной агрессии со стороны РФ. Конституция Украины позволяет ограничивать права, когда официально введен режим военного положения", — отметил он.

Однако, по словам чиновника, с другой стороны в законопроекте не могут быть прямо нарушены права, которые являются базовыми. Во время первого анализа Лубинец увидел, что некоторые предложенные нормы противоречат Конституции.

"Но вчера вечером у меня состоялось такое рабочее совещание небольшое, на котором присутствовали представители Министерства обороны и были специалисты нашей институции. Мы даже в телефонном онлайн-режиме уже нашли компромиссы", — рассказал он.

Омбудсмен заверил, что во время совещания специалисты пришли к согласию относительно того, как одновременно обеспечить усиление мобилизации и не нарушить права украинцев. По его словам, министр обороны Рустем Умеров также убежден, что нарушать права нельзя. Однако глава Минобороны подчеркнул, что закон нужен.

"Во время подготовки этого законопроекта к внесению в сессионный зал будет заседание профильного комитета, будет отдельная экспертная оценка от меня. Наша институция сделает так, чтобы права были обеспечены и с другой стороны это не препятствовало выживанию нашего государства", — объяснил Лубинец.

Он предположил, что законопроект — это результат запроса на мобилизационный ресурс от Вооруженных сил. Чиновник убежден, что в этом вопросе нужно полагаться на мнение руководства ВСУ: если войску нужен новый закон о мобилизации, это нужно сделать.

Напомним, в парламенте зарегистрировали новый законопроект о мобилизации. Он содержит более строгие требования к учету и призыву военнообязанных в Украине.

27 декабря уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что некоторые пункты нового законопроекта нарушают права украинцев. Речь идет о санкциях, которые предлагают применять против уклонистов.