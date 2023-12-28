"Работает, как и работало": в ВСУ высказались о внедрении законопроекта о мобилизации

По словам представителя Сухопутных войск ВСУ Владимира Фитьо, в настоящее время призывной возраст военнообязанных граждан остается в рамках 18-60 лет, а по мобилизации сейчас призывают все также от 27 лет.

Проект закона о мобилизации находится в стадии доработки. Однако военнообязанные граждане Украины уже должны обновить свои данные в ТЦК и СП, если они этого еще не сделали. Об этом сообщает начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо в эфире телемарафона.

По его словам, на текущий момент существует законопроект, который находится в процессе доработки.

"Я могу рассказать вам, как в настоящее время функционирует данная система. На данный момент никаких изменений не произошло. Все, кто еще не обновил свои данные в ТЦК и СП, призваны это сделать", — рассказал он.

По словам Фитьо, военнообязанным необходимо явиться и актуализировать свою информацию.

Фитьо добавил, что в настоящее время в сфере вопросов мобилизации ничего не изменилось — все продолжает функционировать так же, как ранее.

"Призывной возраст военнообязанных граждан — 18-60 лет, сейчас по мобилизации от 27 лет берут, если нет причин для получения отсрочки. Пока никаких изменений все работает, как и работало", — констатировал он.

Он также добавил, что мобилизация осуществляется планово.

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский 19 декабря сообщил, что получил запрос на мобилизацию 500 тыс. украинцев. При этом верховный главнокомандующий заявил, что будет решать, допустит ли мобилизацию 25-летних мужчин.

26 декабря главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный провел брифинг, на котором уточнил некоторые вопросы относительно мобилизации и хода войны. Генерал отметил, что войска действительно нуждаются в людях, поскольку Россия продолжает войну и готовится набирать 450 тыс. новобранцев. Кроме того, обосновал, почему срок службы предлагают установить 36 месяцев, а не, например, 18 месяцев.