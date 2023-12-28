Британия передала Украине ракеты с дальностью 400 км и больше, — генерал Бундесвера

По словам Эрхарда Бюлера, свобода передвижения Черноморского флота значительно ограничена, ведь теперь и Феодосия не является безопасным для кораблей РФ местом.

Украина получила ракеты Storm Shadow от Великобритании с более высокой дальностью, чем это было официально объявлено ранее. Об этом сообщило немецкое издание Bild сообщило со ссылкой на генерал Бундесвера в отставке и военный эксперт Эрхарда Бюлера.

Эксперт отметил, что ВСУ, вероятно, получили дальнобойные ракеты с более высокой дальностью, ведь в ином случае Украине было бы трудно уничтожить БДК "Новочеркасск" в порту Феодосии, поскольку расстояние до него по прямой измерялось в 250 километрах от линии фронта.

Тем не менее, по его словам, ракеты были запущены с использованием нестандартных тактик, летели не по прямой траектории и были запущены из глубины территории, находящейся под контролем ВСУ.

"Крылатая ракета должна была пролететь более 250 км над оккупированной территорией. Для этого нужно знать, где расположены позиции РЛС и ПВО. Это не делается просто так", — поделился соображениями генерал Бюлер.

Как отметил генерал, это значит, что Украина имеет крылатые ракеты с реальной дальнобойностью 400 км, а значит, что свобода передвижения Черноморского флота значительно ограничена.

"Теперь Феодосия, один из последних крымских портов, считавшихся безопасными, больше не безопасный порт для России", — рассказал военный эксперт.

Напомним, что во время удара по кораблю "Новочеркасск" на его борту находились 77 моряков.

Также сообщалось, что, по некоторым данным, в ходе удара по бухте в Феодосии кроме БДК "Новочеркасск" затонуло еще одно судно.