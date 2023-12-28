"Россияне радуются": в ЦПД раскритиковали Бутусова за распространение информации о FPV-дронах

Журналист распространил информацию об отсутствии и поставках дронов-камикадзе на Авдеевское направление. За это его раскритиковал заместитель главы ведомства при СНБО.

В украинском Центре противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины обвиняют журналиста Юрия Бутусова в распространении информации о дронах-камикадзе на передовой. Это играет на руку врагу. Об этом сказал заместитель председателя ЦПД, лейтенант ВСУ Андрей Коваленко.

"Сначала ты кричишь, что в Адвеевку не поставляют FPV-дроны, и этому очень радуются россияне. Потом через день-два ты выходишь и кричишь — ребята, в Авдеевку уже поставляют дроны. Россияне снова радуются и благодарят тебя за информацию. Меня откровенно удивляет, как человек, который вроде искренне за государство, просто берет и так бессмысленно информационно работает в публичном пространстве. Журналистика как она есть от Юрия Бутусова", — написал он в своем телеграмм-канале.

Так, 25 декабря Юрий Бутусов на своей странице в ФБ заявил, что президент Владимир Зеленский за неделю после своей пресс-конференции не передал заявленные 26 тысяч дронов на фронт.

"На направление главного удара российской армии на Авдеевском направлении ни один FPV-дрон от государства не поступает. Верховный главнокомандующий Зеленский должен начать отвечать за свои слова перед армией в вопросах обеспечения, оборонного планирования и мобилизации. И не понимаю чем вообще занимается министр обороны Р.Умеров", — высказал свои претензии Бутусов.

27 декабря Бутусов проинформировал, что на Авдеевское направление поступили FPV-дроны.

"На Авдеевское направление начали поступать необходимые дроны от государства. Спасибо Верховному главнокомандующему Владимиру Зеленскому, что вопрос начал решаться. Но обращаю внимание, что это пока значительно меньшие объемы чем то, что ранее передало местное самоуправление. Объемы поставок нужно немедленно увеличить, чтобы это закрывало хотя бы дневные расходы. Поставки дронов от волонтеров и местного самоуправления пока шо остаются главным источником вооружения наших войск", — написал он.

Напомним, что президент Владимир Зеленский во время итоговой пресс-конференции с журналистами 19 декабря сообщил, что в Украине произведут миллион дронов в 2024 году.

22 ноября стало известно, что Национальная гвардия Украины испытала отечественный дрон-камикадзе "Мамонт" в Крынках Херсонской области.