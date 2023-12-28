У экспортеров оружия рекордный объем заказов из-за Украины, — FT (инфографика)

Наибольший рост отмечается у Hanwha Aerospace. За два года объем заказов южнокорейского производителя САУ K9 вырос более чем в 7 раз — до 15,2 млрд.

На фоне войны в Украине и геополитической напряженности в других регионах крупнейшие производители оружия в мире увеличили портфель заказов до рекордного уровня. За два года показатели выросли более, чем на 10%. Об этом говорится в отчете Financial Times о 15 оборонных предприятиях, в т.ч. и крупнейших поставщиках армии США.

По по сведениям на конец 2022 года, включая сведения о британской BAE Systems и южнокорейской Hanwha Aerospace, совокупный портфель невыполненных заказов составлял 777,6 млрд долларов, тогда как двумя годами ранее было 701,2 млрд. В текущем году тенденция продолжилась.

За первое полугодие общий объем заказов оборонных компаний составил 764 млрд долларов, впоследствии правительства продолжали размещать заказы — и объемы выпуска наращивались.

Объемы заказов оружейных компаний

Устойчивые расходы стимулировали интерес инвесторов к этому сектору. Фондовый индекс MSCI — глобальный ориентир для акций отрасли — вырос на 25% за последний год. Европейский индекс акций аэрокосмической и оборонной промышленности Stoxx за аналогичный период вырос более чем на 50%.

Журналисты изучили данные: Northrop Grumman, RTX, Boeing (оборона, космос и безопасность), Thales, Leonardo, Rheinmetall, Dassault Aviation (оборона), L3Harris, Elbit Systems, Hanwha Aerospace, Saab and Airbus (оборона и космос).

Наибольший рост отмечается у Hanwha Aerospace: за два года объем заказов производителя САУ K9 вырос более чем в семь раз — с 2,4 млрд до 15,2 млрд. Компания из Южной Кореи увеличила свой оборот за счет заказов, связанных с Украиной, частности, поставок в Польшу.

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