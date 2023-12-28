ВСУ потеряли позиции юго-западнее Марьинки около 10 дней назад, — DeepState (видео)

Аналитики также показали запись атаки FPV-дрона 46-й ОАМБр. Беспилотник залетел в расположение ВС РФ в посадке на юго-западе от Марьинки.

ВСУ потеряли позиции позиции в районе юго-западнее Марьинки около 10 дней тому назад. Об этом сообщают украинские аналитики из DeepState.

"Враг давит на том участке. Сегодня была очередная попытка продвинуться по улице Каштанова. Результаты боя еще не известны", — говорится в публикации.

В посте также показана атака FPV-дрона бойцов 46-й ОАМБр, который залетел в расположение российских войск в посадке на юго-западе от Марьинки. На опубликованных кадрах видно, как БПЛА залетает в блиндаж, спустя некоторое время следует взрыв, а затем из окопа выползает горящий военный. Он отчаянно пытается потушить пламя.

Положение в Марьинке

Марьинка, карта боев DeepState

По оценкам "Института изучения войны", ВС РФ продолжают усиливать контроль над Марьинкой и недавно добились продвижения к юго-западу от Донецка. На геолоцированных кадрах видно, что оккупационная группировка войск продвинулись восточнее от Новомихайловки.

Опубликованы видео, на которых российские "военкоры" свободно гуляли по территории города 27 декабря. По мнению аналитиков, это свидетельствует о том, что ВС РФ контролируют большую часть, если не весь город.

Недавно в российских источниках появились данные о том, что ВС РФ продвинулись к юго-западу от Победы, но подтверждений этому ISW не обнаружили.

Напомним, что танк ВСУ залетел на позиции россиян в "освобожденной" Марьинке и расстрелял военных.

Также сообщалось, что за счет войны в Украине экспортеры оружия получили рекордный объем заказов.