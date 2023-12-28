ВС РФ пытались осуществить штурм на Харьковщине: атаку отбили ударными дронами (видео)

Воины 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого уничтожили 1 танк, 3 БМП и 30 оккупантов. Также защитники ранили 10 российских военнослужащих.

В результате утреннего штурма позиций противника в населенном пункте Синьковка в Купянском районе Харьковской области украинские военные уничтожили 1 танк, 3 БМП и 30 оккупантов. Об этом заявил командующий Сухопутными войсками Александр Сырский в своем Telegram-канале 28 декабря.

Кроме того, воины 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого повредили 1 танк и ранили 10 российских военнослужащих.

По информации в видео, которое опубликовал Сырский, противник начал артиллерийскую подготовку атаки. Параллельно враг проводил задымление местности дымовыми боеприпасами иностранного производства.

Подразделения артиллерии 14-й отдельной механизированной бригады начали "пристрелку" точек встречи ВС РФ. Кроме того, на поиск противника отправили беспилотный летательный аппарат.

На кадрах видно выдвижение врага из глубины, после чего украинские военные нанесли удар по первому танку РФ FPV-дроном.

Далее российский танк вышел на рубеж открытого огня, где подорвался на минном поле. Подразделение артиллерии нанесло комплексное огневое воздействие на подвижную группу мотопехоты врага.

Последнюю машину в группе противника украинская бригада поразила огнем ПТРК. На видео также видно, как оккупанты убегают с поля боя.

ВС РФ на заблокированной технике пытались покинуть поле боя, однако наши военные нанесли удар артиллерийским снарядом и в еще одну БМП. После этого, на опубликованном видео видно, как другие два российских танка подорвались на минах ТМ-62.

Напомним, ранее волонтер и общественный деятель Сергей Стерненко опубликовал видео хода очередного российского штурма. Танковое подразделение ВС РФ пыталось атаковать позиции ВСУ на Купянском отрезке фронта. Для атаки россияне выбрали то же место, где перед этим потеряли пол десятка бронемашин.