"Авианосец" тянет на дно: в ИС назвали Крым обузой для РФ и оценили перспективы деоккупации

Полуостров уже не является надежным для россиян, поскольку теряет логистические возможности.

Войска и флот РФ не чувствуют себя в безопасности в Крыму. Подробности в опубликованы в материале совместного проекта OBOZ и группы "Информационное сопротивление".

Специалисты отметили, что российский флот потерял крейсер "Москва", БДК "Минск", "Новочеркасск", ДЕПЛ "Ростов-на-Дону" и многие другие суда. В случае полной потери функциональности Керченского моста Крым вообще потеряет хоть какое-то минимальное значение. Ресурсы на полуостров в таком случае придется выделять.

Для российских оккупантов Крым мог стать опорой в их оккупации всей южной части Украины, а превратился в обузу. Совокупность проблем, по мнению аналитиков, спровоцирует больше потерь и проблем, чем положительного эффекта.

В какой-то момент удержание Крыма для российских оккупантов станет еще более проблематичным, чем, например, правого берега Херсонской области. Крым для российского руководства — репутационный вопрос. Стремление любой ценой удержать полуостров может негативно повлиять на дальнейшее существование России.

"Возможно, именно это режим и добьет", — говорится в материале военных экспертов.

Удар по ВДК "Новочеркасск"

Российский большой десантный корабль "Новочеркасск", который находился в порту Феодосии, в ночь на 26 декабря был атакован. Судно было нагружено боеприпасами. В частности, там были ракеты "Калибр" и КАБы.

В Воздушных Силах проинформировали, что в момент атаки корабль мог перевозить боеприпасы и иранские дроны-камикадзе типа Shahed.

Позже обнародовали спутниковые снимки уничтоженного корабля — он пошел на дно. Также в СМИ сообщили, что частично затонуло еще одно судно.

Напомним, 27 декабря стало известно, что в России ищут виновных в уничтожении большого десантного корабля БДК "Новочеркасск". Партизаны сообщают, что оккупанты ищут наводчиков среди местного населения.