Усилит давление на РФ: в разведке Эстонии проанализировали последствия удара по "Новочеркасску"

По словам главы разведцентра Сил обороны Эстонии Антса Кивисельга, в результате атаки на десантный корабль россияне вынуждены перебрасывать подразделения дальше, например, в порт Новороссийска.

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Одним из важных событий для Украины в текущем году стало перемещение флота России в восточную часть Черного моря и в Азовское море. Кроме того, уничтожение большого десантного корабля "Новочеркасск" дополнительно увеличит давление на страну-агрессора. Об этом заявил глава разведцентра Сил обороны Эстонии Антс Кивисельг, передает ERR.

"РФ продолжает пытаться давить на украинскую сторону, и, пожалуй, самым заметным событием на суше является взятие Марьинки в конце прошлой недели, откуда отступили украинские подразделения. В остальном на фронте особых изменений не произошло", — сказал Кивисельг, комментируя ситуацию на фронте.

Отмечая удар по "Новочеркасску", в источнике отметили, что украинские военные ранее уже осуществляли успешные атаки на территории Крыма.

Согласно его заявлению, такая атака предполагает тщательное планирование и глубокое понимание местоположения российских средств противовоздушной обороны. Это требует высокого уровня подготовки и благоприятных обстоятельств.

"Эта атака вновь усилит давление на Россию, чтобы она переместила свои подразделения как можно дальше от Крымского полуострова. Они также не могут использовать порты в Крыму, которые пригодны и эффективны с точки зрения их приемлемости, которые работают быстро", — пояснил глава эстонской разведки.

Он также добавил, что теперь оккупанты должны перекидывать подразделения дальше — в порт Новороссийска, расположенный на территории РФ, а не на оккупированных территориях.

Напомним, 28 декабря председатель Общественного совета при Одесской ОГА, представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук заявил, что после уничтожения БДК "Новочеркасск" в Феодосии оккупанты вывели из города остатки Черноморского флота. Речь идет о минном тральщике "Александрит", спасательном буксире "Капитан Гурьев" и еще одном военном корабле.

27 декабря журналист Кристиан Триберт опубликовал спутниковые снимки, на которых видны остатки российского БДК "Новочеркасск" в порту Феодосии в Крыму.