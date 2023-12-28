Зеленский назначил новых глав Донецкой и Ровенской ОГА: что о них известно (фото)

Президент подписал документы о назначении на должности глав администраций Вадима Филашкина и Александра Коваля. Фокус узнал, что известно о новых руководителях ОГА.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о назначении глав Донецкой и Ровенской областных государственных администраций — Вадима Филашкина и Александра Коваля. Об этом говорится в соответствующих указах №857/2023 и №858/2023, которые опубликованы на сайте президента.

Предварительно, в сентябре 2023 года, Зеленский уволил Павла Кириленко с должности главы Донецкой ОГА.

А 12 декабря Кабинет министров согласовал назначение глав Донецкой и Ровенской областных государственных администраций.

Указы Зеленского о назначении глав Донецкой и Ровенской областных государственных администраций — Вадима Филашкина и Александра Коваля Фото: Україна 24/7

Что известно о Вадиме Филашкине

48-летний Вадим Филашкин с февраля 2019 года занимал должность заместителя председателя Донецкой облгосадминистрации.

Родом он из Николаевской области. Учился в Николаевском государственном педагогическом университете, а также в Киевском национальном университете внутренних дел.

Как указано на официальном сайте Донецкой областной государственной администрации, в период с 1995 по 2001 год Вадим Филашкин проходил срочную службу в ВСУ. До 2007 года служил по контракту.

Вадим Филашкин

Работал в органах МВД Украины, в частности был заместителем начальника Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

Вадим Филашкин — кандидат юридических наук по специальности "уголовный процесс и криминалистика; судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность".

Александр Коваль до назначения возглавлял Ровенскую РГА Фото: Відкриті джерела

Александр Коваль: что известно о деятельности нового председателя Ровенской ОГА

36-летний Александр Коваль родом из Костопольщины. Как сообщается на сайте РГА, чиновник имеет значительный управленческий опыт. Работал в Костопольской райгосадминистрации, затем в Государственной инспекции по контролю за использованием и охраной земель Управления Госкомзема в Костопольском районе.

Также был первым заместителем, а затем и председателем Костопольской РГА. В 2021 году его назначили главой Ровенской РГА.

Напомним, Верховная Рада назначила Павла Кириленко, ранее возглавлявшего Донецкую областную военную администрацию (ОВА), на должность главы Антимонопольного комитета Украины (АМКУ).