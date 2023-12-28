В Брянской области из реактивной артиллерии обстреляли радиозавод "Стрела", — росСМИ (видео)

В результате атаки, как сообщают российские журналисты, якобы погиб один человек, а также был поврежден частный дом.

В поселке Суземка Брянской области возник пожар на радиозаводе "Стрела". Об этом сообщает Telegram-канал Mash, российское медиа.

В сообщении говорится о том, что атаковали объект якобы украинские войска. В результате атаки погиб один человек.

Раненая 45-летняя женщина сейчас в больнице — осколок попал ей в спину. Также произошло попадание, как заявили российские журналисты, в жилой дом неподалеку — в нем пожар.

"Атака ведется из РСЗО", — указано в сообщении.

Журналисты опубликовали как будто видео с места событий. Можно услышать, что женщина говорит подробности попадания и в частный дом.

Ситуация в Брянской области

Утром 19 декабря в России сообщали об атаке беспилотных летательных аппаратов в Брянской области. Взрывы слышали жители Брянска.

Глава региона сообщал об атаке трех БПЛА. Он писал, что все беспилотники были сбиты противовоздушной обороной и разрушений нет.

В ноябре бойцы РДК показали ликвидацию подполковника ФСБ в РФ. "Русский Добровольческий Корпус" провел засаду на транспорт российских военных в Брянской области. В результате чего был ликвидирован российский подполковник Сергей Шатный.

Также 25 октября в Министерстве обороны Российской Федерации сообщили, что беспилотные летательные аппараты атаковали Брянскую область. По сообщению оборонного ведомства РФ, противовоздушная оборона якобы уничтожила все дроны. По словам губернатора Брянской области Александра Богомаза, над регионом якобы было уничтожено четыре БПЛА.

Напомним, в Минобороны РФ 12 декабря заявили, что неизвестные атаковали Белгородскую область. С их слов, была применена ракета "Точка-У".